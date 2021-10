Pozvánkou do blízkosti Prahy jsou komentované vyhlídky z kopce v Ořechu od objektu Vrtule, které na sobotu připravil Spolek Ořech. Místní průvodci budou nabízet komentář každou půlhodinu; zájemci dostanou i mapku viditelných zajímavostí. Nebude však chybět ani nahlédnutí do místní historie.

Výlet do kutnohorského okolí nabídne v sobotu 40. ročník dálkového pochodu Za malínským křenem pro pěší turisty i cyklisty, přičemž na křen nakonec skutečně dojde: odměnou v cíli se stane klobása s křenem. „Kraší trasy budou procházet nejbližším okolím města, údolím Vrchlice a dále směrem na Malešov a dál k Sázavě. Je možné zvolit i dvanáctikilometrovou trasu po naučné Stříbrné stezce přes vrcholy Kaňk a Kuklík. Dvacetikilometrová trasa zahrnuje žlutý okruh kolem města s nádhernými výhledy, trasa s délkou 27 km prochází naučnou stezkou Po stopách husitských hejtmanů,“ shrnula Dlouhá výběr kratších možností. S dodatkem, že v nabídce jsou i dvě trasy o délce 36 km a jedna padesátikilometrová.

Pro změnu do blízkosti Prahy zve Dlouhá v souvislosti s přehlídkou amatérské divadelní tvorby Nučický Kahan , která se koná od čtvrtka do soboty. „Letošní ročník se může pochlubit účastí legendárního loutkového souboru Buchty a loutky i dvěma představeními, která uspěla na posledním ročníku Jiráskova Hronova – Cvičme v rytme od souboru Brambůrky z Mostu a včelařské divadelní rondo Úl od známého Divadla V.A.D.,“ upozornila.

Zemědělská výstava, divadelní přehlídka i akce inspirované jídlem (i když to vlastně nakonec nemusí být v prvním plánu). Takové jsou aktuální tipy Středočeské centrály cestovního ruchu pro plánování víkendových výletů.

