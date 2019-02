Střední Čechy – Sto let existence si letos nebudeme připomínat pouze v souvislosti s výročím vzniku samostatného československého státu. Nad tradicemi táhnoucími se celé století se zrovna letos budou více zamýšlet také příznivci trampingu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Na sobotu 23. června se chystají oslavy stého výročí založení Ztracenky. Legendární osady Ztracená naděje, v prvních letech existence nazývané spíše Ztracená náděj, která vyrostla ve vltavském údolí mezi Štěchovicemi a Slapy v místě zvaném Svatojánské proudy a stala se vzorem pro zakládání podobných osad. Dokázala úspěšně čelit nástrahám nejen v podobě velké vody a jarního pohybu ledových ker, ale i lidské nepřejícnosti. A nezanikla ani poté, co původní lokalitu v roce 1944 zatopily vody přehrady.

Dobrodružství jako z knih

Městské trampy vyrážející do přírody, daleko od problémů všedního dne, za romantickými představami námořnického nebo indiánského života, Divokého západu a všeobecně Ameriky v té podobě, jakou si představovali podle dobrodružných knížek nebo záběrů na filmovém plátně, to lákalo hlavně do okolí řek. Ty si překřtili po svém: Vltava se stala Velkou řekou, Sázavě říkali Zlatá řeka, Berounce Stará řeka a pod označením Hadí řeka se skrývala Kocába… Postupně během dvacátých a třicátých let minulého století vybudovali celou řadu osad s originálním prostředím a atmosférou kamarádství. Mnohé z nich dokázaly odolat i nástupu moderního chataření.

Nejprve vyráželi divočáci

Osad vznikly desítky – ne vždy však bylo možno přesně určit datum jejich vzniku. Navzdory tomu, že si osadníci často zakládali na vedení pečlivých a obvykle i velmi propracovaných kronik. Průkopníky nového hnutí – pionýry v původním smyslu slova – se totiž stávali jednotlivci, kteří dali vale výpravám pořádaným různými spolky, organizacemi a sdruženími – a do přírody vyráželi neorganizovaně a po svém. Tak se i třeba Ztracenka může hlásit ještě ke starším tradicím.

Těmto prvním výletníkům se někdy říkalo „divočáci“ podle označení divoký skaut (nikoli v reakci na počínání těchto lidí, ale ve smyslu neorganizovaný; nikým nevedený, odpadlý od oficiálního skautingu nebo woodcraftu). Ostatně i kořeny pojmu „pivní skaut“ lze možno hledat v této době – a to včetně hodnocení, že na rozdíl od organizovaných výprav sešněrovaných pravidly nechyběla v rámci individuálních vandrů ani posezení v hospůdkách.

Takové hanlivé označení si přitom oblíbili i místní pantátové, pro něž posezení u piva představovalo prakticky výlučnou náplň trávení volného času. Na neorganizované výletníky pohlíželi leckteří venkované skrz prsty. Jako na pošetilce, když zjistili, že jde o „obyčejné lidi“ – a nikoli třeba o umělce na toulce za inspirací. Oni, považte, mrhají časem na obyčejné lajdání po lesích! Nebo si u ohně (jen aby, probůh, nezapálili les nebo úrodu) drnkají na kytaru – a to, prosím, ne někdy o masopustu: i v době, kdy je v polích plno práce. A v neděli ráno do kostela? Klidně si spějí až do dopoledne…

Často pobuřovalo také neobvyklé oblečení, které navíc v horkých dnech někteří lidé na venkově vnímali jako nedostatečné. A pokud muž a žena společně sdíleli víkendové obydlí, aniž byli sezdáni – to už leckteří brali jako vyslovenou nemravnost. Kvůli potírání takzvaných výstřelků byly na břehy řek nebo do lesů dokonce poměrně často vysílány četnické patroly. Jsou však naopak známy i případy, kdy stálí obyvatelé osad, žijící tam levněji než v městském nájmu, měli s okolím korektní vztahy – a bylo o nich známo, že si rádi přivydělají a nechají se najmout na výpomocnou práci na statku, kterou dobře odvedou.

Lákalo tuláctví bez pravidel

Záhy se ujalo označení tramp, slovo známé především díky překladům knih Jacka Londona. Lákal jeho význam označující tuláka, člověka bez povinností a pohybujícího se bez cíle, svobodného ve svém počínání (a často i bez přehnané vážnosti ke společenským konvencím). Vlastní pravidla a šerify svých osad nicméně trampové přijímali s úctou a respektem. To mimo jiné umožnilo nejen dodržování tradičních rituálů, ale také rozvíjení řady aktivit kulturního rázu i sportovního charakteru. Jako vysloveně trampská disciplína se ujal „fotbal hraný přes tenisovou síť“ – nohejbal.

Poučení nabídne muzeum

Vývoj trampingu v jihozápadním okolí Prahy přibližuje rozsáhlá expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Od roku 1987, kdy ji tamější muzejníci zpřístupnili poprvé, byla dvakrát zásadně přebudována. Přináší poučení nejen o počátcích trampského hnutí a představách lidí, jimž učaroval život v přírodě, ale nechybí ani přehled jak historických, tak i současných chatových osad. A dojde také na někdy překvapivá jména osobností, které si takovýto styl odpočinku oblíbily: zvláště z řad sportovců a umělců (především hudebníků, ale i výtvarníků nebo herců).

V příznivém počasí – bezpečný je výšlap za sucha – může zlákat k výletu i naučná stezka vltavským údolím nazvaná Svatojánské proudy, která cestou ze Štěchovic až k hrázi Slapské přehrady prochází i nynější osadou Ztracenka. Avšak pozor: není vhodná pro lidi s horší kondicí a také pro osoby trpící závratí.