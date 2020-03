Důvodem byl fakt, že se po otevření zásilky a přičichnutí k obsahu začala dusit. Policejní mluvčí Lucie Nováková pak v pátek Deníku řekla, že u dívky se pouze projevila alergická reakce – přičemž pacientka je v pořádku a v nemocnici zůstává jen na pozorování.

Na místo byli ve čtvrtek odpoledne povoláni specialisté z chemické laboratoře středočeských hasičů v Kamenici, kteří v ochranných oblecích podezřelou látku zajistili a převezli ji k dalšímu zkoumání v laboratoři. Nikoli však v té své, kamenické na Praze-východ, ale do zkoumání se pustli experti v Kamenné u Milína na Příbramsku. Na pracovišti Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, který spadá do struktur Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Právě od něj Deník v pondělí získal nové informace ke zkoumání, které zřejmě pokračuje i nadále. Miroslava Leflerová z oddělení strategie potvrdila, že nejedná o bojovou chemickou látku, jak snad mohly naznačovat prvotní poznatky o účincích. „Nervově paralytickou látku již můžeme vyloučit,“ upřesnila aktuální stav poznání. S tím, že podle informací, které byly k dispozici v pondělí odpoledne, by se mělo jednat o trimethylsilyl thiol isokyanát. „K upřesnění může dojít v průběhu následujících dnů,“ upozornila nicméně Leflerová, že ještě nemusí jít o definitivní stanovisko.

Debata o vlastnostech jmenované látky by byla spíš na diskusi odborníků, kteří jsou v oboru chemie hodně zběhlí – nicméně laicky by snad bylo možno konstatovat, že z uvedených tří slov zní nejzlověstněji to poslední. Isokyanáty jsou jedovaté a představují nebezpečí nejen při požití nebo při kontaktu s očima, ale i při vdechnutí nebo styku s pokožkou. Komplikace se přitom mohou dostavit jak hned, tak i opožděně.