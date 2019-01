Střední Čechy - Stavba už má projektový záměr, vyčíslenou cenu - a dokonce i předpokládaný termín. Taková je fáze příprav II. etapy výstavby přeložky silnice u Chrášťan, kterou středočeští radní nově zařadili do zásobníku projektů připravených pro spolufinancování z Evropské unie.

Nová komunikace v blízkosti dálnice D5 by měla vzniknout do pěti let. Počítá se s tím, že stavět se začne v srpnu 2022 – a hotovo by mělo být koncem následujícího roku.

Stavba, pro niž kraj teprve bude hledat ve výběrovém řízení zpracovatele detailní projektové dokumentace, má navazovat na první etapu výstavby přeložky; ta je již hotová a zkolaudovaná, připomněl v úterý krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl. „Propojit by měla silnice třetí třídy s číselným označením 519 a 513 v katastrálním území Dušníky u Rudné a Chrášťany u Prahy,“ upřesnil.

Výhodou je, že tranzitní doprava se vyhne obcím – a záměr v režii kraje také reaguje na velkou stavbu chystanou státem: rozšíření D5 na 3+3 pruhy.

Silniční úsek dlouhý 2,4 kilometru by kraj měl podle předpokladů pořídit za 170,8 milionu korun. Počítá s tím, že 145,2 milionu dostane z evropských fondů prostřednictvím IROP – Integrovaného regionálního operačního programu. Pěti procenty (8,5 milionu korun) se má podílet stát – a na kraj by zůstalo doplatit zbytek: 17,1 milionu korun.