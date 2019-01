Epidemie ještě nepřišla, první školy však už zavřeli

Střední Čechy – Takzvaná chřipková epidemie sice ještě do středních Čech nedorazila, nemocnost ale výrazně stoupá. Citelně patrné je to zvláště u předškoláků – ve věkové skupině do pěti let. Dokonce už došlo na první omezení, jaká se přijímají v rámci protiepidemických opatření. Kvůli vysoké nemocnosti byly na Kladensku uzavřeny MŠ Budeničky a ZŠ Černuc, informovala v pátek ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlová.

Akutní respirační infekce – přičemž nejde jen o chřipku, ale o celkovou nemocnost – jsou na vzestupu v celém kraji. Z hlášení lékařů o počtech pacientů plyne, že se nemocnost ve čtvrtém kalendářním týdnu vyšplhala již na 1471 onemocnění v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Ve srovnání s předchozím týdnem vzrostla o 30,3 procenta. „Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Příbram, nejnižší v okrese Beroun,“ připomněla Rumlová. O epidemii se zpravidla hovoří, pokud nemocnost přesahuje 1600 přepočtených onemocnění. Mnohem výrazněji stoupá počet onemocnění s typickými chřipkovými příznaky. Klinický obraz chřipky zaznamenali lékaři u 8,7 procenta pacientů; jedná se o 128 případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. V této kategorii se jedná o nárůst proti předchozímu týdnu o 236,8 procenta. Stále platí, že od počátku chřipkové sezony si viry chřipky typu A vyžádaly dva lidské životy. Počet onemocnění s velmi závažným průběhem, vyžadujícím hospitalizaci na nemocničních odděleních ARO nebo JIP, však vzrostl na 12 – což je proti předchozímu týdnu o čtyři pacienty víc. Zájemci okouknou, jak ptáci tráví mrazivé dny u vody Přečíst článek › Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách Věková skupina Onemocnění na sto tisíc obyvatel Nárůst proti předchozímu týdnu Do 5 let 3817 35,5 procenta 6 – 14 let 2401 58,1 procenta 15 – 24 let 1915 11,9 procenta 25 – 59 let 821 31,4 procenta Nad 60 let 919 10,2 procenta Celkem 1471 30,3 procenta Akutní respirační onemocnění v regionech Region Onemocnění na sto tisíc obyvatel Nárůst proti předchozímu týdnu Benešovsko 1654 22,9 procenta Berounsko 1027 30 procent Kladensko 1222 61 procent Kolínsko 1278 8,7 procenta Kutnohorsko 1272 48,1 procenta Mělnicko 1886 21,8 procenta Mladoboleslavsko 1263 46,5 procenta Nymbursko 1391 61,4 procenta Praha-východ 1466 18 procent Praha-západ 1336 56,4 procenta Příbramsko 2361 10,9 procenta Rakovnicko 1409 22,4 procenta Kraj celkem 1471 30,3 procenta Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje V debatách o zrušené záchytce zaznívají nařčení ze lži Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský