Dušičky nebo Halloween? Některé zvyky a původ obou svátků mají hodně společného

/ROZHOVOR/ Dušičky jsou tady, asi každý z nás je zná a kde kdo míří na hřbitov, aby svým zemřelým zapálil svíčku. Jak to ale bylo dříve a jak se tento zvyk v průběhu času proměnil? Věděli jste třeba, že se peklo speciální pečivo a lidé duším navracejícím se z očistce nechávali venku máslo, aby si mohly jeho pomocí zhojit rány? A kdo by hledal souvislost s Halloweenem, ten by také nebyl daleko od pravdy. O dušičkách jsme si popovídali s etnografem Muzea Mladoboleslavska Václavem Holasem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda