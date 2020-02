Čtvrt hodiny po osmé ranní zavadil bagrista ve výkopu za zastávkou u dětského parku Mirakulum v Milovicích o kovový předmět. Jak se ukázalo, z hlíny koukala špička padesátikilové letecké pumy, která by v případě exploze ohrozila obyvatele v okruhu až půl kilometru. Jelikož výkop se nachází přes ulici proti bytovým domům, okamžitě začala evakuace místních obyvatel.

V Milovicích byla nalezena letecká puma. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Na místo dorazili hasiči, policisté i strážníci. Společně obcházeli byty a vykazovali jejich obyvatele do bezpečné vzdálenosti. „Jsme tady s kolegyní po noční. Jen jsem usnula, slyším bouchání na dveře. Za nimi stál policista a hasič a oznámili nám, že musíme byt opustit. Nebylo to nic příjemného,“ popsala ranní evakuaci jedna z obyvatelek bytového domu. Podle jejích slov v domech bydlí dost maminek s dětmi, proto představa, že jsou domy prázdné a lidé v práci by byla mylná.