Kdysi významný politik ODS, jenž byl krátce i ministrem dopravy, pak v letech 2011 – 2013 ministrem zemědělství a dnes působí jako farmář (známé jsou jeho aktivity Dolním Bezděkově u Bratronic na Kladensku), se však nechystá do europarlamentu. Řeč je o Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Tam Bendl působil opakovaně – a naposledy za rozpačitých okolností nakoukl po volbách v roce 2017. Doslova ale jen nahlédl. Navzdory tomu, že podle vyhlášených výsledků poslanecký mandát získal, po stížnosti vedoucí k přepočítání preferenčních hlasů musel odejít. V poslaneckém křesle ho vystřídal jeho někdejší mluvčí na hejtmanství Martin Kupka, který je nyní starostou Líbeznic na Praze-východ – a rovněž členem nejužšího vedení ODS. Bendl se dostal do pozice náhradníka.

Jeho chvíli, zdá se, nadešla v souvislosti s úspěchem poslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) v eurovolbách. Podle všeho by ji měl v domácí Poslanecké sněmovně nahradit právě Bendl – byť se, po zkušenostech z podzimu 2017, netají tím, že na vývoj dalších událostí vyčká s rozvahou.

Nástup do poslaneckého týmu by pro něj s ohledem na dřívější zkušenosti s prací poslance neměl být ničím mimořádným – stejně jako působení na postu v zemědělském výboru, když resort zná „shora“ i „zdola“, a výboru pro sociální politiku, kde by rovněž mohl Vrecionovou vystřídat.

Bendl by se měl stát jedním z trojice náhradníků naskakujících do rozjeté činnosti Poslanecké sněmovny uprostřed volebního období. Své týmy budou po eurovolbách doplňovat také ANO (místo Jihočešky Radky Maxové ) a Piráti (za Mikuláše Peksu z Ústeckého kraje) – v těchto případech se tedy personální obměna Středočechů netýká.