„Vzhledem k omezení pouze na dny školního vyučování bude posledním provozním dnem pátek 29. října. Po tomto datu do začátku platnosti jízdního řádu 2021/2022 nebudou výkony tohoto dopravce vedené řadou 810 zajišťovány,“ potvrdil Pavel Winter, zástupce ředitele IDSK pro dopravní obslužnost.

Důvodem rušení provozu na trati do Mochova je nedostatečná poptávka cestujících. Trať trpěla nedostatkem zájmu i před pandemií koronaviru. V roce 2019 přepravilo sedm párů vlaků za den v průměru 31 cestujících. Na to by stačilo zajištění dopravy osobním autem. Kraj platí KŽC Doprava v průměru 169,6 Kč za kilometr. V této ceně je ale i smlouva na provoz některých sezónních výletních vlaků.

Kraj nemůže smlouvu s KŽC vypovědět, proto se s dopravcem dohodl na přesunu motorového vozu řady 810 na trať z Kralup nad Vltavou do Neratovic na linku S43. Doplní provoz Českých drah. „Dopravce zajistí vedení dvou párů vlaků v ranní špičce ve dnech školního vyučování, čímž dojde k dílčímu posílení linky ve frekventovaném špičkovém období,“ dodal Winter.

Součástí objednávky Středočeského kraje bude pro příští jízdní řád i Kokořínský a Lužickohorský rychlík v rozsahu letošního roku. Novinkou bude prodloužení Rakovnického rychlíku o úsek Rakovník – Kralovice u Rakovníka. Posázavský motoráček bude nově provozován v trase Praha – Týnec nad Sázavou s mírně zkráceným obdobím provozu.