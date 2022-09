Důležitou součástí výstavy byly vagóny, protože z benešovského nádraží odjížděly historické vlaky do Olbramovic, Sedlčan, Stránčic, Tábora a Trhového Štěpánova. Jízdné těchto vlaků bylo součástí vstupenky. Návštěvníci si tak mohli libovolně užívat jízdy všech sedmnácti zvláštních vlaků. Na nejdelší trasu do Tábora byl nasazen legendární rychlík Vindobona, který zde oslavil 65 let provozu.

Každá lokomotiva se objevila na točně, kde byla vystavena s odborným výkladem. Velmi zajímavá byla možnost nočního fotografování lokomotiv.

Festival pořádal Spolek Posázavský Pacifik, Prievidzský parostrojný spolok a Steam Story Agency s.r.o.