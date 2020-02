Konkrétně Nemocnice Rudolfa a Stefanie získala třetí místo v soutěži Bezpečná nemocnice, kterou loni už po dvanácté vyhlásil Kraj Vysočina. Přihlášeno bylo 15 projektů z celé republiky, přičemž se zapojily i velké fakultní nemocnice. Právě jedna z nich, plzeňská, získala druhou příčku; prvenství pak patří havlíčkobrodské nemocnici.

Středočeský bronz pro Benešov je oceněním projektu „Vysoce nakažlivé nemoci – filmová dramatizace nácviku řešení mimořádné situace“. Dvanáctiminutový snímek se loni v létě natáčel nejen přímo v nemocnici, ale také na operačním středisku hasičů v Kladně a na pražském letišti se záchranáři Asociace samaritánů ČR. Spolupracovali i zástupci Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a hygienici.

„Filmem jsme chtěli ukázat, co by se dělo, kdyby tato mimořádná situace nastala,“ vysvětlila krizová manažerka nemocnice Alena Chaloupková, jež podotkla, že při natáčení nikoho ani nenapadlo, jak o pár měsíců později bude tohle téma aktuální v souvislosti s výskytem koronaviru v Číně.

„Praktičtí lékaři nemají možnost cvičení; nikdy si tyto situace nevyzkouší jako například hasiči,“ upozornila Chaloupková, že snímek ukazující správné postupy pro případ, že doktor setká s pacientem, u něhož má podezření na vysoce nakažlivou nemoc (ve filmu jde o navrátilce z Afriky, jímž lomcuje horečka, a tak hledá pomoc v ambulanci), nabízí velmi užitečné poučení i pro profesionály.

Potvrdil to i ohlas hned po premiéře. Snímek ji měl v listopadu, kdy benešovská nemocnice pořádala konferenci pro lékařský i nelékařský personál o vysoce nakažlivých nemocech. Několik nemocnic už o nahrávku projevilo zájem, hlásí se i jednotlivci z řad lékařů. „Natáčení bylo místy až mrazivé, když si člověk představil, co vše by se mohlo stát, kdyby personál zdravotnického zařízení nebo praktický lékař nebyli na tuto situaci připraveni,“ připomněla Chaloupková. Právě k připravenosti pro případ podobné mimořádné situace má nahrávka přispívat.

Pro benešovskou nemocnici nejde v této soutěži o první úspěch. V roce 2014 dokonce zvítězila – s videem o evakuaci pacientů při požáru ve zdravotnickém zařízení.