Náročné nyní v 21. století stejně jako kdysi ve 20. A plánování akce je aktuální už nyní, i když vstříc dobrodružství, jaké jejich posádky ještě nezažily, se historická auta rozjedou až v září.

Malou dohodu si dosud připomínali spíš příznivci historie. Bylo to k Francii vzhlížející spojenecké uskupení existující ve 20. a 30. letech minulého století, sdružující tehdejší Československo, Rumunsko a Jugoslávii (jež se v té době označovala jako SHS: Království Srbů, Chorvatů a Slovinců). Nově si budou moci zavzpomínat i příznivci motorismu, a to díky zopakování soutěžní jízdy, jejíž trasa povede po stopách někdejšího závodu natolik, jak jen to bude možné.

Účastníci v historických vozidlech vyrazí z Prahy přes střední Čechy na východ, přičemž cesta je čeká daleká: přes Bratislavu a Bukurešť zamíří až do Bělehradu. „Itinerář povede co nejvíce ve stopách původní trasy, obdobný bude i časový harmonogram s rozdělením do šesti etap,“ připomněl Bohumil Pácl z Autoklubu ČR.

Letitá auta čekají tři tisíce kilometrů

Z pohledu Pražanů a Středočechů bude závod podobný průjezdu účastníků vzpomínkové jízdy veteránů 1000 mil československých, jež se v regionu setkává se značným ohlasem. Jen tentokrát fandové nebudou čekat na zprávy z trasy vedoucí na Slovensko, ale ze štreky podstatně delší. Soutěžní jízda do Podunají měří 2460 kilometrů – a s kratší cestou zpět do dělá dohromady 3360 kilometrů. Společného mají obě akce i hlavního organizátora, uvedl Pácl. Autoklub pověřil pořadatelstvím soutěže Malou dohodou osvědčeného ředitele Tisíce mil Miroslava Krejsu.

Ten neplánuje masovou akci: počítá, že na start se postaví 25–30 posádek. „Soutěž Malou dohodou 2022 – Ve stopách soutěže Praha–Bukurešť–Bělehrad 1937 je určena pro automobily a motocykly do modelového roku výroby 1939 a jejich pokračující konstrukce. Chceme co nejvíce dochovat autenticitu původního závodu,“ vysvětlil Krejsa, že k vidění budou podobné stroje jako před 85 lety. Sám už pracuje na návrhu itineráře, a to nejen podle map: ve třetím listopadovém týdnu celou trasu projel.

Silnice i hotely jsou v pohodě

„Průjezd všemi hraničními přechody, které bude v rámci soutěže nutno překonat, byl naprosto bezproblémový, stejně tak i stav vozovek na Ukrajině, v Rumunsku a v Srbsku,“ shrnul Krejsa svá zjištění. Za sebou má také obhlídku vhodných hotelů se zabezpečenými parkovišti v cílových místech. „V současné době pracujeme na propozicích soutěže, které bychom rádi zveřejnili ještě do konce letošního roku, aby si zájemci o účast mohli zarezervovat ve svých diářích termín tohoto podniku,“ konstatoval Krejsa.

Z pohledu domácích příznivců jsou klíčové termíny 10. září, na kdy se plánují přejímky vozidel a program v klubovém domě Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici – to bude sobota – a následující neděle, kdy soutěžící vyrazí přes Kolín na Jihlavu a dál do světa. Zprávy o jejich jízdě, kdy na trase nechybí ani české vesnice v oblasti Banátu, by pak měly přicházet až do soboty 17. září.

Závod měl přesah i do politiky

Chystaný podnik nebude připomínat jen největší mezinárodní motoristickou soutěž, kterou tehdejší Autoklub Republiky Československé pořádal v meziválečném období. Zabrousí do historie více, než u akcí s motoristickými veterány bývá zvykem. Původní závod byl totiž uspořádán i jako manifestace československo-rumunsko-jugoslávského spojenectví, což se v Evropě s nastupujícím hitlerovským režimem zdálo mít velký význam. Jakkoli nás historie učí, jak všechno nakonec dopadlo…

Nynější prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček upozorňuje, že předchůdci byli vždy organizací vlastenců, kteří podporovali národní hrdost. Jako pokračování v této tradici se má v jubilejním roce zopakovat soutěž Malou dohodou, která ve své době měla velký význam nejen z motoristického pohledu. „Dnes si ji připomínáme jako hold sportovním výkonům tehdejších posádek, ale také jak vysokou úroveň měl tehdejší automobilový průmysl,“ poznamenal Šťovíček.