Fungování center pro seniory už kraj dolaďuje

Střední Čechy – Přijďte posedět. To už by brzy měly nabízet první vlaštovky rok připravovaného krajského projektu POSEZ, zaměřeného na seniory a lidi se zdravotním handicapem. Krajský úřad ve spolupráci s vybranými obcemi a dalšími partnery chystá zřizování kontaktních center, která by měla fungovat jako místo setkávání, ale třeba i poučení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Začne se zvolna – s tím, že později se mohou hlásit další města. Otevření center se nyní připravuje a s místními partnery „dolaďuje" v Benešově, Mladé Boleslavi, Novém Strašecí a v Poděbradech. Právě v Poděbradech pokročily přípravy nejdál, řekla Deníku radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). A kdy se bude rozjíždět činnost? „Mohlo by to být od září," uvedla radní. Loni v srpnu záměr zřizovat POSEZy schválili krajští radní – a následně přikývlo na souhlas i středočeské zastupitelstvo. Počítá se s tím, že po vyhodnocení zkušeností z pilotního provozu budou kontaktní centra přibývat; především v regionálních centrech známých jako obce s rozšířenou působností. Pomoc a podporu by tam měli nacházet senioři a lidé s handicapem (případně rodiče znevýhodněných dětí), jimž kontaktní místa nabídnou nejenom příležitost k setkávání – a třebas i zasvěcování do tajů internetu. Centra by měla umět přiblížit i pomoc v těžkých životních situacích – a třeba poradit, kde a jak žádat o sociální dávky nebo o invalidní důchod. A také zprostředkovat informace o celém systému sociální péče. Někde by se mělo podařit zajistit i další poradenství – nebo třeba nabídnout systém slev poskytovaných místními výrobci a prodejci. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi mohou centra dále zprostředkovávat vzdělávací či volnočasové aktivity nebo preventivní programy, naplánovala již na počátku někdejší radní pro oblast sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), která stála u zrodu projektu; následně přešla na post radní pro oblast zdravotnictví a nyní stojí v čele ministerstva práce a sociálních věcí. Chystaná kontaktní centra POSEZ

- Nemá jít o nahrazování jakýchkoli služeb v sociální oblasti, ale o doplnění jejich nabídky

- Název POSEZ odráží hlavní poslání projektu: pomoc seniorům a zdravotně postiženým

- Jedná se o projekt Krajského úřadu Středočeského kraje, který se má uskutečňovat ve spolupráci s obcemi a dalšími partnery

- Centra mají nabízet nejen informační a koordinační servis, ale také posezení u kávy (s možností dalšího občerstvení) – a rovněž přístup na internet včetně případné pomoci s jeho využíváním

- Doplňkovými činnostmi mohou být přednášky i další vzdělávací a osvětové aktivity, poradenství či nabídka volnočasových aktivit a programů



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Autor: Milan Holakovský