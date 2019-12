Družstvo k tomuto poměru investic dospělo na základě znaleckého posudku z roku 2003, který určil, že tehdejší hodnota nemovitosti v Horoměřicích činí 83,1 milionu Kč, stavební zhodnocení určil posudek na 70,4 milionu.

Současná hodnota domů je ale kvůli zhodnocení zcela jiná. Poslední posudek zpracovaný zhruba před osmi až deseti lety stanovil hodnotu nemovitostí asi na 240 milionů. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport nechává zpracovat nový posudek, který určí současnou hodnotu domů a pozemků. Za tuto cenu pak budou domy nabídnuté k odkupu.

Čekání na posudek

Monsport v pondělí 2. prosince řekl, že posudek by mohl být hotový nejpozději zřejmě do půl roku. Na dotaz ČTK také uvedl, že směrodatný je znalecký posudek, který nechá stanovit on, nikoliv posudky družstva. "Mě jejich posudky úplně nezajímají. Prodej bude tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu," řekl Monsport. Podle něj on ani věřitelský výbor nemají zájem negativně ovlivňovat znalecký posudek, který cenu domů určí.

Věřitelský výbor podle něj již zhruba před 15 lety žádal družstvo, ať pomocí dokladů doloží výši svých investic do domů. "Nikdy nám to neposkytli. Jestliže teď po 20 letech budou vyrábět nějaké posudky, nám je to v podstatě jedno, udělat si jich můžou, kolik chtějí. My budeme vycházet z toho, co považujeme za seriózní. Znovu říkám, že nemám žádný zájem obírat a okrádat lidi z Horoměřic," řekl Monsport.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla České televizi, že příspěvek klientům zkrachovalého H-Systému z rozpočtu neumožňuje zákon. "Byť je mi to velmi líto, tak řešení z hlediska použití peněz ze státního rozpočtu nevidím," řekla Schillerová. Záležitost už dřív analyzovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), ta letos v srpnu uvedla, že nenašla právní prostředky jak případbé odškodnění řešit. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) proto doporučila možnost mimořádného opatření vlády.

Družstvo stále jedná s bankami o možné hypotéce na zaplacení odkupové ceny. "Oslovil jsem největší banky, vypadá to nadějně, nicméně se to zatím zadrhává na tom, že nevíme, o jakou přesnou částku jde," řekl Junek. Připomněl, že o hypotéku by nežádalo družstvo Svatopluk, ale jen menší bytové družstvo Horoměřice, jež sdružuje jen obyvatele horoměřických domů.

Podle Junka zůstává nevyřešená otázka komunikací a sítí, jež družstvo stavělo ze svého a nárokuje si jejich vlastnictví. "Pozemky jsou v konkurzu, o tom není pochyb. Ale stavby na nich jsme dělali my, my jsme je kolaudovali jako stavebník," řekl Junek. Kdyby nemovitosti v konkurzu získal někdo jiný než družstvo, bude se muset s družstvem podle Junka vyrovnat za sítě a komunikace, jež podle něj nejsou součástí konkurzu.

Ústavní soudci na začátku října odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. Horoměřičtí s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí a chtějí se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.