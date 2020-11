Že zábradlí mostu přelezla nějaká žena, bylo hasičům nahlášeno kolem půl páté odpoledne. „Operační důstojník vyhlásil poplach profesionálním i dobrovolným hasičům z Dobříše a také dobrovolné jednotce obce Neveklov, která k události vyrazila i s člunem,“ uvedl za středočeské hasiče Ladislav Holomčík.

Hasiči museli postupovat velice opatrně. Aby ženu ještě více nerozrušili, přijížděli k Živohošťskému mostu jen pozvolna a hlavně bez výstražných znamení. Tou dobou už na místě byli policisté a potvrdili, že žena vyhrožuje sebevražedným skokem do Vltavy, pokud se hlídka přiblíží.

Každá minuta byla drahá, ale povolaný policejní vyjednávač mohl dorazit nejdříve za hodinu. Nastoupil tak příslušník jednotky Hasičského záchranného sboru Dobříš Miroslav Beránek a začal se ženou komunikovat.

„Byla rozrušená a odmítala přelézt zábradlí zpět. Chtěla mluvit po telefonu s nějakým mužem. Policie se pokoušela na číslo, které nadiktovala, opakovaně volat, ale marně, což ji ještě více rozrušovalo. Ale díky tomu, že jsem jí veškeré informace předával pokud možno co nejklidněji, navázal jsem s ní slovní kontakt, kterému možná začala důvěřovat,“ popsal dramatickou situaci Miroslav Beránek.

Hasič věděl, že do příjezdu vyjednávače zbývá ještě příliš dlouhá doba, snažil se proto co nejvíce na ženu mluvit, a pokud možno získat čas. „Zkoušel jsem ji přemluvit, aby poodstoupila z nebezpečného místa, na což však nereagovala a vykláněla se nad hladinu. Snažil jsem se s ní dál komunikovat a reagovat na to, co mi o sobě říká. Jak jsem okolo ní chodil, tak jsem si všiml, že vždy, když přicházím z její levé strany, udělá několik úkroků po římse směrem ke břehu,“ upozornil na detail, který se ukázal být velice důležitý.

Po několika opatrných pokusech, kdy se tento manévr opakoval, hasič usoudil, že by nešťastnice takto mohla dojít až na konec mostu. „Bylo to z mé strany dost riskantní, ale začínalo se smrákat a žena stále odmítala jakoukoli jinou cizí osobu ve své blízkosti. Také jsem věděl, že záchranná loď a potápěči jsou už na místě,“ poznamenal hasič. Soustředil se proto na její kroky a stále lehce nadhazoval, že nemusí jít celou tu cestu za zábradlím, ale může přejít k němu, kde si mohou povídat v bezpečí.

Nakonec vše dobře dopadlo. Po mnoha zastávkách a jeho neustálém naléhání na bezpečný přesun nebo přelezení za zábradlí se dostali až na okraj mostu. „Pak jsem vysílačkou povolal policii a velitele našeho družstva. Paní seděla na konci mostu a nadále odmítala další pomoc a jakýkoli kontakt s jinou osobou včetně mě. Dokonce chtěla vylézt zpátky na most. V tom jsme jí však zabránili a posléze předali posádce zdravotnické záchranné služby,“ dodal Beránek s tím, že v tu chvíli pro něj zásah skončil.

On sám jej označil, jako „velmi neobvyklý“. Členové záchranných složek mu okamžitě vysekli poklonu. „Jednání nadstrážmistra Beránka, které trvalo několik desítek minut, uznale ocenili hned na místě zástupci všech zasahujících složek. Přitom ani není členem týmu posttraumatické péče HZS Středočeského kraje,“ připomněl Ladislav Holomčík.