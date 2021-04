„Přírodní rezervace Grybla (514 m n. m.) je kopec v Benešovské pahorkatině. Důvodem ochrany je bukový porost s přirozeným podrostem a obecně ukázky lesních ekosystémů. Kolem jsou roztroušené skály, osamělé balvany porostlé mechem. Na Panské skále je vyhlídka k jihu a jihovýchodu (Týnec nad Sázavou, Neštětická hora),“ uvedla hejtmanka s tím, že tohle je její tip na návštěvu pěkného místa v okrese Praha-východ. Tam hejtmanka bydlí; v Mnichovicích.

Praha-východ, nebo Benešovsko?

Hned několik diskutujících upozornilo, že jmenované body jsou za nynějších okolností, kdy v rámci opatření proti šíření koronaviru platí zákaz bezdůvodně překročit hranici okresu, tipem pro sousedy: leží už na Benešovsku. Například uživatelka Jana Šimůnková to vidí jednoznačně: „Výlety mimo okres jsou zakázány, rezervace je již v okrese Benešov.“ Stejně hovoří i Marek Tůma, nabízející i obrázek s červenou čárou v mapě: „Ta vyhlídka už je ale jiný okres.“ Rovněž třeba Michal Kronus pochybuje: „Není to náhodou už zem krále Miroslava?“ Pecková má však jasno: „Nene. Pokud zaparkuješ v Těptíně, jdeš po Praze-východ. Pokud Krhanice, jsi v zemi krále Miroslava.“ Upřesnila dále, že v doprovodu dcery a syna vyrazila právě z Těptína: po červené na Panskou skálu. A těch hlášek, co prý cestou musela vyslechnout! „A ano, již od Náchoda se neustále ptali, kdy už tam budeme,“ vytáhla sama známou „hlášku“: z Cimrmana; konkrétně jde o dílo Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909.

Spousta krásy je i za humny

Většina příspěvků v poměrně bohaté diskusi však odpovídá na úvodní hejtmančinu otázku: na jakém pěkném místě ve svém okrese jste byli vy? Sešla se tak hezká řádka podnětů, kam ve svátečních dnech vyrazit na výlet. A to nejen z blízkého okolí hlavního města, ale i z dalších koutů středních Čech. Kupříkladu „hejtmančiny“ Mnichovice. Tam Honza V. Kašpar chválí novou stezku. „Moc díky za ni a celkovou úpravu lesní cesty. Je to skvělé,“ vzkazuje na dálku Peckové, která je také starostkou za Mnichovice NVS (na vaší straně). Ta reagovala poznámkou, že úplně hotovo zatím není. „Ještě se budou letos osazovat stráně a čistit les. Prima spolupráce na výsadbách zeleně s ČSOP Vlašim,“ konstatovala.

Rovněž od Mnichovic připomněla Jana Vavřinová Myšlín. Alice Karešová Makovičková zase hlásí: „My tradičně na Hlásce.“ Šárka Jakoubková se připojila připomínkou nejen hranice Prahy-východ a Benešovska, ale i pomezí s Kolínskem v okolí Jevan: „Na Gryble v neděli. Dnes Šáchovec a Aldašín.“ Prakticky do stejných končin pozval také „Lada“ Buráček: Zvánovice, Aldašín, Kostelec, Kozojedy, Jevany, Louňovice, Svojetice, Klokočná. I Honza Przybyla nabídl vnitrozemské pohraničí: „My tady korzujeme po hranici okresu s Benešovem. Takže Kaliště–Ondřejov–Lensedly–Hrusice–Senohraby–Poddubí.“ Roman Veselý zase oceňuje procházku do lesa ve Strančicích; se psem.

Alena Koňaříková pro změnu doporučuje Nymburk: nábřeží Labe s parkem, elektrárnou z roku 1924 – a nyní i přívozem. Kolínsko v okolí Českého Brodu, či přesněji obce Tuchoraz, si zase chválí Pavel Kvasnička: „Kolo a Šemberské stezky. Den jak zmalovaný.“ Předseda spolku, který tamější bikerské trasy spravuje (přičemž nejde o shodu jmen; skutečně jde o bratra bývalého cyklokrosaře a průkopníka závodění na horských kolech Miloslava Kvasničky) tak současně dává na vědomí, že od Velkého pátku jsou v okolí Šembery otevřené traily Hláska a Mrzák.

Stejný kraj jako hejtmanka, avšak spíš asi ze strany od benešovského okresu, doporučuje Honza Prošek: hornopožárecké lesy. Lukáš Menoušek zase upozorňuje na kaňonovitou rokli mezi Říčany a Úvaly na Praze-východ: konkrétně zmiňuje entomologickou výpravu v údolí Škvoreckého potoka na Dolíkách. Obyvatele Kolínska zase může zaujmout podnět, který Pavel Kratochvíl vyjádřil dvěma slovy: „Veltruby luh.“ Podnět k výletu za humna nabízí i zmiňovaný znalec map Marek Tůma: „My dnes byli pozorovat a poslouchat ptáky v Říčanském lese.“