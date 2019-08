Oprava cisterny dobrovolných hasičů na podvozku Mercedes-Benz, která v lednu cestou k zásahu sjela u Nepomuku na Příbramsku z namrzlé vozovky a nabourala do stromu – především však rozmanité akce charakteru společenského, kulturního i sportovního. To jsou aktivity, na něž mají být podle doporučení středočeských radních aktuálně věnovány dotace zpravidla v řádu desetitisíců (a jen výjimečně jde o statisíce) ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Konečné rozhodnutí přijmou na svém pondělním jednání krajští zastupitelé. Bývá zvykem, že doporučení radních odsouhlasí – byť tomu někdy předcházejí debaty o tom, že na lokální kulturní akce by neměly být určeny podpory z hejtmanského fondu a jejich organizátoři by o příspěvky kraje měli „soutěžit“ s ostatními pořadateli v rámci jiného dotačního titulu. V rámci v programu s pevně stanovenými pravidly a hodnotícími kritérii, zatímco hejtmanský fond je určen k poskytování individuálních účelových dotací a darů. Tentokrát by míru případných debat mohlo poněkud oslabit, že příjemci všech navrhovaných dotací jsou obce a města (z nichž Rožmitál pod Třemšínem dokonce opakovaně).