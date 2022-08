Dnes se už v prvních dnech po porodu zjišťuje u miminek reakce očního nervu. „Ale za mě? To se neřešilo. Přitom je potřeba to co nejdříve operovat, aby nenastaly ještě další sekundární komplikace jako je zelený zákal,“ popisuje Helena.

Jak náročné to však bylo pro ni – pro maminku – že je její sedmitýdenní dcera v narkóze na operačním sále?

„To je dobrá otázka, protože velký vliv hraje to, jak se k tomu staví právě maminka. Když to pak porovnám s jinými maminkami, které třeba na své děti přenášely nervozitu, úzkost… Já jsem chtěla navodit co nejklidnější atmosféru, proto jsem to brala jako zkušenost, chtěli jsme, aby to i dcera brala jako dobrodružství.“

Starší dceři Helence je pět let, mladší Marianě necelé dva roky. S oběma holčičkami našla druhý domov v neziskové organizaci EDA. Před pěti lety, právě v době, kdy se jí narodila první dcera se zrakovou vadou.

„Hodně mi pomohlo právě to sdílení informací, konzultace, půjčování speciálních pomůcek a hraček, úžasné jsou pobyty, na které se sjíždí rodiny se stejnými problémy,“ vypráví Helena. EDA jí pomáhá i v těchto letních měsících s blížícím se nástupem starší dcery do školy.

„Velikost textu, kontrast, orientace v prostoru… To všechno s EDOU a speciálně pedagogickým centrem řešíme. Samozřejmě mám obavu, jak zvládne i mladší dcera nástup do školky, kam bude chodit s asistentkou.“

EDA se stal – bez nadsázky – rodinným parťákem. „EDA pomáhá rodinám. Kdyby si rodiny všechno měly platit samy, mnohdy by na to ani neměly. Brýle, čočky… To všechno jsou tisícikorunové položky, které člověk vydává měsíc co měsíc. Konzultanti jezdí do rodin, půjčují i různé pomůcky na polohování, didaktické hračky… Bez jejich pomoci si už život nedovedu představit,“ uzavírá Helena.

EDA ve zkratce:

Nezisková organizace EDA je již od roku 1990 poskytovatelem sociálních služeb rané péče.

Poradkyně pracují přímo v rodinách dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje od narození do sedmi let.

Služby rané péče EDA poskytuje 120 pražským klientům a desítkám dalších v celkem čtyřech krajích ČR.

Provozuje také bezplatnou krizovou Linku EDA 800 40 50 60, na kterou se mohou obrátit všichni, kterých se týká téma "zdraví v ohrožení".

Organizace s ročním rozpočtem 14 milionů je držitelem značky Prověřená veřejně prospěšná organizace.