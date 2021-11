V rámci této vlny testování školy nahlásily celkem 330 pozitivních výsledků antigenních testů, řekla v pátek Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. Všichni s pozitivním výsledkem museli ihned ze školy domů – po víkendové pauze ve vzájemných kontaktech tedy nezůstali v kolektivu spolužáků – a čekalo je přetestování s použitím přesnější metody PCR. Čísla, která jsou prozatím k dispozici, nebudí zrovna optimismus. Hygienici dosud dostali údaje o 78, přičemž podezření na pozitivitu bylo potvrzeno v naprosté většině případů: konkrétně u 67 – což představuje 86 procent.

Netestovat se znamená nesundat roušku

Na základě rozhodnutí vlády čeká v pondělí plošné testování žáky a studenty ve všech školách. Pravidelné pondělní testování pak má pokračovat i v dalších týdnech. Podle zjištění Deníku se však některé rodiny mohou začít stavět na odpor – a to i takové, jež v minulosti nevznášely vůči testování ve školách námitky. „Když teď vláda rozhodla, že se antigenní testy nebudou uznávat, což pro mě znamená, že jsou na nic, důrazně doporučím dceři, aby testování vnučky ve škole odmítla,“ řekla Deníku paní Leona.

Pokud rodiče takový přístup zvolí, jejich děti budou docházet do školy nadále, řekla Deníku Šalamunová. S tím, že se budou uplatňovat omezení stanovená již dříve. Týkají se například zapojení žáka či studenta do výchov (konkrétně hudební a tělesné), jeho omezení ve školní jídelně – a především povinnosti absolvovat celou výuku s použitím ochrany dýchacích cest. Pro takový případ je hranicí mezi rouškou a respirátorem věk 15 let – obecně se ale uplatní spíš pravidlo, že respirátor nejméně třídy FFP2 nebo ekvivalentní ochrana by byly požadovány na středních školách; v těch základních by měla stačit rouška.

Nejméně příznivá čísla jsou z Mělnicka

Nejnovější souhrnná data k výskytu koronaviru ve školách, jež jsou dostupná na webu krajské hygienické stanice, se vztahují k 45. kalendářnímu týdnu (8.–14. 11.). Tehdy byly ve středních Čechách evidovány 224 školy s výskytem koronaviru. Nejvíce z nich na Mělnicku (39), dále pak v okresech Praha-východ (26), Nymburk (24) a Kolín (22). Mělnicko mělo ve školách i nejvíce osob s prokázanou pozitivitou: 151; následovaly okresy Nymburk (119), Kutná Hora (114) a Mladá Boleslav (105) téměř na stejné úrovni s Kolínem (104) – a celkově jich bylo 953.

Koronavirus ve středočeských školách

- Počet škol a školských zařízení s výskytem: 224; z toho základní školy 134, střední 52 a mateřské 34 (zbývajícími jsou dětské skupiny a dětský domov)

- Počet uzavřených škol: 5; z toho 3 na Mělnicku, po jedné pak na Nymbursku a Příbramsku

- Počet škol s uzavřenými třídami: 201; nejvíce na Mělnicku (35), Praze-východ (26) a Nymbursku (21)

- Počet pozitivních žáků a studentů: 800; nejvíce na Mělnicku (129), Nymbursku (103) a Mladoboleslavsku (99) srovnatelně s Kutnohorskem (98)

- Počet žáků a studentů v karanténě: 12 841; nejvíce na Mělnicku (1953), Kolínsku (1929) a Nymbursku (1901)

- Počet pozitivních pedagogů: 136; nejvíce na Nymbursku (24) a Kolínsku s Mělnickem (po 22)

- Počet pedagogů v karanténě: 227; nejvíce na Mladoboleslavsku (58), Mělnicku (56) a Nymbursku (46)



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje za 45. kalendářní týden