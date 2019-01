Střední Čechy - postupujícím létem vždy roste počet výjezdů záchranné služby k osobám, u kterých se objevily zdravotní komplikace po bodnutí hmyzem.

Ve Středních Čechách je situace alarmující. Jen v červenci vyjížděli záchranáři v kraji k bez mála dvěma stovkám alergických reakcí na hmyzí bodnutí. Nejde přitom o žádné banální výjezdy, leckdy jde doslova o život a rozhodují minuty.

„V některých případech jde o život ohrožující reakce, jejichž průběh může být velmi překotný, kdy po hmyzím bodnutí dojde k rozvinutí anafylaktického šoku, následnému bezvědomí a zástavě srdeční činnosti,“ uvedla k situaci mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Podle ní při takových typech výjezdů záchranáři podávají pacientům v rámci nezbytné péče kortikoidy, antihistaminika, léky na podporu krevního oběhu nebo adrenalin. Poslední dva preparáty se podávají právě při takzvaném anafylaktickém šoku neboli zhroucení krevního oběhu. Největší úskalí však podle odborníků tkví v tom, že alergickou reakci nejde dopředu předpovědět.

„Preventivní vyšetření se neprovádějí, žádný komplexní screening neděláme. Dají se vyšetřit protilátky z krve, ale to se obvykle dělá právě až po nějaké první alergické reakci,“ řekla alergoložka Elena Kolouchová.

Ze středočeských okresů bylo nejvíce případů alergie na hmyzí štípnutí na Benešovsku, Příbramsku, v okolí Prahy, ale také na Berounsku nebo Rakovnicku. Alergie údajně mohou souviset s včelařskými oblastmi.

Mnozí z pacientů se o tom, že jsou na hmyzí bodnutí alergičtí, dovědí až ve středním věku.

Své o tom ví Lenka Prášilová, kterou nepříjemný zážitek potkal na chatě. „Nikdy předtím jsem žádnou alergickou reakci na nic neměla. Tohle ale byla nezapomenutelná zkušenost a všem bych rozhodně doporučila, aby bodnutí hmyzem nepodceňovali,“ řekla.

NA CHATĚ ŠLO O ŽIVOT

Ten den stála před chatou. „Najednou jsem na zátylku ucítila bodnutí, ale nijak jsem tomu nevěnovala pozornost. Velmi brzy jsem ale pocítila, že není něco v pořádku. Začala mě šíleně svědit hlava, ruce a celé tělo. Pak věci nabraly velmi rychlé obrátky a zbytek už znám spíše z vyprávění dcery. Nebýt její rychlé reakce, tak tady dneska nejsem,“ vzpomíná Lenka Prášilová. Začala prý rozmazaně vidět a lidi, kteří na ní mluvili, slyšela jakoby z dálky. „Dcera na mě mluvila a já jsem pořád říkala, že je to dobré, ale měla jsem pocit, jako bych se někam vzdalovala. Pamatuji si pak už jen příjezd záchranářů a že mi něco píchali,“ doplnila. Do žíly dostala adrenalin. „Po něm se mi udělalo neskutečně špatně. Pak už jsme jeli do nemocnice. Když mě propustili, následovala série vyšetření. Nakonec jsem vyfasovala jakýsi set pro alergika, který mimo jiné obsahuje takzvané pigáro, které lze po bodnutí hmyzem aplikovat přímo do stehna. V létě bez něj nevyjdu,“ dodala Prášilová.

JE NUTNÉ DÁVAT POZOR

Podle ní je také důležité dávat si v létě pozor na hmyz v pití či jídle. „Například plechovku s pitím si přikrývám a než se napiji, tak se do ní podívám. Možná, že jsem od té události trochu hysterická, ale zážitek to byl pro mě děsivý. Doslova jsem vyklouzla hrobníkovi z lopaty,“ doplnila a zároveň zdůraznila, že skvělá byla práce záchranářů. A to nejen přímo v terénu, ale také těch z dispečinku, kteří mluvili s její dcerou až do příjezdu posádky. „Od dcery vím, že zachovali naprostý klid a přestože ona byla vyděšená, dokázali v klidu říct, jak má postupovat,“ uzavřela.

Příznaky alergické reakce a anafylaktického šoku jsou podle záchranářů obvykle následující: Větší otok, červené skvrny po těle, svědění, zhoršená průchodnost dýchacích cest, záchvat podobný astmatickému, opocenost, pokles krevního tlaku, pocit na omdlení, křeče, bezvědomí a někdy i zástava srdce. Proč se počty alergických reakcí po bodnutí hmyzem tak různí, se neví. Alergoložka ale jeden odhad má. „Může to být i tím, že nejvíce zasažené okresy jsou vyhlášeným rájem včelařů,“ řekla Kolouchová.

Co dělat při bodnutí hmyzem Lokální otok v místě bodnutí je normální. Účinné bývá chladit místo a namazat ho mastí s obsahem antihistaminik. Alergici by si měli aplikovat léky, které mají od svého lékaře (tablety, čípky nebo injekci, tzv. EpiPen), a zavolat záchrannou službu.



Při bodnutí v dutině ústní nebo na krku otok zpomalí studený obklad a cucání ledu nebo zmrzliny. V případě většího počtu žihadel či bodnutí v ústech je lépe zavolat záchrannou službu, i když poštípaná osoba není alergik.