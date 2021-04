Ti se předtím účastnili v Mělníku protestní akce vyjadřující nesouhlas s vládními opatřeními proti šíření koronaviru včetně povinného testování dětí a nošení roušek ve školách. Po jejím ukončení menší skupina lidí nastoupila do aut vyzdobených prapory se symbolem státní vlajky a vyrazila do Mratína. Jejich přítomnost se však nelíbila části místních obyvatel. Strhla se slovní potyčka přerůstající ve strkanici – díky přítomnosti policejních hlídek se však nerozhořel vážnější konflikt.

Emoce nezůstaly jen u slov

Jiskrou, z níž vzešel oheň sporů, se zřejmě stalo parkování jednoho z návštěvníků obce, který své auto odstavil před vstupem do jednoho z domů. To vyvolalo emoce, přičemž nezůstalo jen u ostrých slov. Snahy bušit do auta i vzájemné postrkování však záhy zarazili policisté, kteří byli na místě připraveni. Jejich přítomnost se zase nelíbila účastníkům protestu; naznačily to alespoň hned po jejich příjezdu výkřiky hovořící o „Hamáčkovu gestapu“.

Vše se obešlo bez zranění i hmotných škod, takže pouliční napětí zřejmě nebude mít další dohru, pokud k nějakému řízení či prošetřování okolností události nepodá podnět některý z aktérů. Podle slov policejní mluvčí Markéty Johnové však dva lidi čeká správní řízení v souvislosti s přestupkovým jednáním, které se týkalo porušování nařízení o nošení roušek.

Protestovalo se už v minulosti

V Mratíně, kam by demonstranti zamířili asi sotva, pokud by se tam z Mladé Boleslavi nepřestěhoval politik Hamáček, se neprotestovalo poprvé. Velkou pozornost vyvolala tamější demonstrace v zimě, kdy naštvaní občané také vyrazili před Hamáčkův dům, aby dali nahlas najevo své mínění. Největší akce se tam konala 20. února; také v sobotu. Na výzvu iniciativy Chcípl PES tehdy 150 lidí přijelo vyjádřit své mínění na boj s pandemií v režii státu, dopady vládních opatření na podnikání a na vzdělávání dětí.

Nešlo o osamocenou akci: lednu a v únoru se podobné protesty konaly před bydlišti tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného a ministra školství (oba za ANO). Hned z kraje ledna, v neděli třetího, vyvolal značnou pozornost protest pěti desítek lidí vybavených i rakví a svíčkami v Průhonicích na Praze-západ. Tam se protestovalo před bydlištěm předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Tehdy policejní mluvčí Michaela Richterová uvedla, že nenošení roušek a nedodržování rozestupů řešili policisté domluvou.