Roky slibovaný „rozklikávací“ rozpočet Středočeského kraje se zanedlouho stane skutečností. Jde o aplikaci, která zájemcům z řad veřejnosti umožní detailně nahlédnout do hospodaření veřejného sektoru.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek

Navíc bez toho, že by laici potřebovali předchozí znalosti a zkušenosti s účetnictvím i vzájemným propojením excelových tabulek. To při pohledu na běžně zveřejňované údaje k rozpočtům bývá skoro nezbytnou podmínkou pro to, aby si aktivní občan mohl udělat vlastní představu, za co a jak se veřejné peníze utrácejí.