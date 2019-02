Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Grandhotel Pupp v Karlových Varech byl hostitelem výroční konference Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) a zároveň svědkem udělení prestižní ceny na poli odborného vzdělávání. Na slavnostním galavečeru tam byla 'hotelovka' z Poděbrad na Nymbursku vyhlášená školou roku 2016!

Poctivá, kvalitní práce bývá nakonec po zásluze oceněná. Zní to jako z pohádky, ale je to tak i v životě. Jedním z konkrétních dokladů je významné ocenění, kterého se dostalo právě hotelové škole z Poděbrad.

Vzdělávací sekce AHR letos nominovala 11 škol, které splňovaly řadu kriterií. Jejich zástupci včetně ředitelky poděbradské hotelovky Jany Podolákové byli pozváni do Karlových Varů, aby s napětím očekávali oznámení letošního vítěze. Na pódium byla pozvána právě Jana Podoláková.

Cena byla hotelové škole udělena za dlouhodobou profesní přípravu mladé generace. „Je to ocenění toho, co je dlouhodobě naší prioritou, a sice propojení teorie s praxí. Naše partnerství s předními pěti- a čtyřhvězdičkovými hotely hraje zásadní úlohu v přípravě žáků a je také vysoce hodnoceno Českou školní inspekcí," řekla ředitelka.

Školní hotel a restaurace

Předpoklady pro tento směr položil její předchůdce, ředitel školy Smetana, který vybudoval při škole v roce 1996 školní hotel a restauraci, kde žáci od 1. ročníku pracují.

„Myslím, že to nejdůležitější, co našim žákům dáváme, je přístup k práci a ke klientům. Naši žáci absolvují velký objem praxí, řada z nich odjíždí do zahraničí. Teď se třeba ucházejí o stáže v Irsku, a dokonce na Aljašce. Našim absolventům se díky tomu lépe hledá uplatnění," uvedla Jana Podoláková.

Kdo se chce osobně přesvědčit o atmosféře školy, může využít Den otevřených dveří ve středu 7. prosince od 13 do 17 hodin.

