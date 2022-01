Zdařilé rekonstrukce památek soutěží. Kdo naváže na úspěchy z Kutnohorska

Byla to vážně jiná doba než dnes, připomněl starosta Hovorčovic Jiří Novák (Společně pro Hovorčovice). Počátkem devadesátých let se podle jeho slov rušila ČSAD a lidé se strachovali, jak to bude dál. Naštěstí pražský dopravní podnik – nynější organizace zajišťující veřejnou dopravu jako Regionální organizátor PID a IDSK neboli Integrovaná doprava Středočeského kraje ještě neexistovaly – začal vyjíždět i za Prahu, až se na základech postupně přibývajících příměstských linek vytvořil dnešní integrovaný systém, propojující nejen různé dopravce, ale i způsoby dopravy.

„Lidem to velice usnadnilo život,“ chválí Novák jako pamětník. „Za občany Hovorčovic moc děkuji,“ zdůraznil. Postupně přicházela různá zlepšení, jež ve své době byla velkým krokem k pokroku: pamětníci si ještě vzpomenou, jaké bývaly časy, kdy se muselo počítat s tím, že o víkendu holt nejede nic…