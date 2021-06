„Na kontrolovaných lokalitách je nejprve provedeno vizuální posouzení vody a následně je odebrán vzorek vody. Některé ukazatele, například teplota vody nebo průhlednost, se zjišťují na místě, ostatní se analyzují v laboratoři z odebraného vzorku,“ přiblížil. S tím, že pro konečné hodnocení jsou podstatné jak informace získané na místě, tak i laboratorní rozbory.

Slunce a teplo zatím neškodí

Příznivý dojem přímo z terénu výsledky zaslané laboratoří umocnily. „Přestože již týden panuje slunečné počasí spojené s vysokými teplotami, na kvalitu vod to dosud negativní vliv nemá,“ shrnul Mandík závěry. Jeho slova zní jako jednoznačná pozvánka: „Panuje přímo ideální počasí na provozování různých vodních volnočasových aktivit.“

Jako příklad lokalit, které nyní mají výbornou vodu lákající ke koupání, Mandík připomíná písník Hradišťko I v okrese Kolín, jezero Konětopy a Proboštská jezera na Praze-východ, Chrustenice na Berounsku či na Příbramsku biotop v Jincích a Nový rybník přímo v Příbrami. „Rovněž řada malých přírodních koupališť na Mladoboleslavsku, například Klášter nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Luštěnice, Semčice, Dobrovice či Dolní Bousov,“ nabídl výběr.

Někde dojem kalí množství řas

Doslova na jedničku – tak se totiž nejpříznivější hodnocení kvality vody skutečně označuje – je i kvalita vody většiny sledovaných lokalit na přehradách; konkrétně ve středočeské části nádrže Orlík a na Slapech. „Mírné zhoršení bylo zaznamenáno v koupací oblasti Županovice v okrese Příbram, kde se vyskytlo zvýšené množství chlorofylu a rovněž i sinice. Kvality vody byla klasifikována stupněm 2,“ uvedl Mandík.

Zvýšené množství fytoplanktonu se pojí i se vzorky z některých koupališť. Dvojky označující vodu vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi dostaly kvůli snížené průhlednosti ještě vzorky z písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku, z jezera Ostrá na Nymbursku i z koupaliště Vyžlovka a rybníka Jureček na Praze-východ. V převážné většině to ale mají na svědomí řasy. „Obsahy sinic nejsou natolik významné, že by to pro koupající se návštěvníky znamenalo nějaká omezení,“ ujišťuje Mandík, že snížená klasifikace nesignalizuje problém. Pouze hodnotí umělecký dojem.

Nemusí to však vydržet. Pokud bude současné horké a slunečné počasí pokračovat, kvalita vody se může zhoršovat.