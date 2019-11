Pokuty, které středočeští hygienici vyměřili při kontrolách provozoven stravovacích služeb, se od počátku roku vyšplhaly již na bezmála 2,2 milionu korun. Ve čtvrtek 21. listopadu o tom informoval ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice Michal Novotný.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Od ledna do konce října, kdy jeho tým provedl celkem 2261 kontrol, padlo 663 pokut, jejichž součet dosahuje 2 174 600 Kč. Mimo to ještě došlo na sedm sankcí v podobě napomenutí – a ani to nebyla pochybení, která by bylo možno označit za drobnosti. Takové nedostatky se totiž řeší domluvou – a těch za prvních deset měsíců roku hygienici napočítali 367.