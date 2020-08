Ve středních Čechách je prozatím ohlášeno 88 úklidových akcí svolávaných ponejvíce spolky a obcemi – avšak i jednotlivci, školami a v několika případech i firmami. Nejvíce, prozatím čtrnáct, se jich chystá na Praze-západ, následují Kladensko s rovnou desítkou a Kutnohorsko s devíti. Naopak prozatím nejméně lidí si zřejmě zatím chystá rukavice a pytle na Rakovnicku (3 ohlášené akce) a na Příbramsku (4).

Prozatím nahlášené akce

- Benešovsko: 6

- Berounsko: 6

- Kladensko: 10

- Kolínsko: 7

- Kutnohorsko: 9

- Mělnicko: 7

- Mladoboleslavsko: 8

- Nymbursko: 7

- Praha-východ: 7

- Praha-západ: 14

- Příbramsko: 4

- Rakovnicko: 3

Zdroj: www.uklidmecesko.cz/map

Většina akcí se má konat v hlavním, dobře zapamatovatelném termínu 19. 9. – někteří organizátoři však chystají úklidy i jindy. Dokonce až o více než měsíc později, 24. října, se na Benešovsku chystá zapojit Vlašimská astronomická společnost, jež má už nyní přihlášeno deset dobrovolníků.

Také akce organizované školami se uskuteční v pátek – jako třeba na Mělnicku: 18. září v Neratovicích, o týden později 25. září pak v Kralupech nad Vltavou. Přesné údaje o chystaných akcích nabízí mapa na webu uklidmecesko.cz.

„Při omezení kolem pandemie koronaviru je to výzva, ale místy i nutnost po náporu tuzemských „svátečních turistů“,“ poznamenala Bartošová. Podle jejích slov skutečně bude co uklízet, protože zájem o domácí výlety i dovolené nezůstal bez dopadu; obzvlášť kolem turistických stezek či na vyhlídkách. A k tradičním PET láhvím, plechovkám, obalům od svačin, nedopalkům cigaret a nespočtu kapesníčků přibyly i pohozené roušky. Jen doufá, že vývoj situace kolem koronaviru opět nenaruší plány – jarní termín úklidů se totiž „trefil“ přímo do vrcholící koronavirové krize.

Podle Kateřiny Landové z koordinačního štábu, který organizátorům jednotlivých úklidů může zajistit bezplatnou dodávku balíčků s materiálem i návody a rady na uspořádání úspěšné akce, jsou pravidelní dobrovolníci účastnící se akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! skvělým příkladem, jak se správně chovat. Naopak zůstávají spousty těch, kteří se nerozpakují počínat si tak, aby skutečně bylo co uklízet.

„Nechceme na nikoho ukazovat prstem. Už jsme si vyzkoušeli, že to nikam moc nevede,“ poznamenala Landová. „Ne každý jsme také měli možnost výchovy, co nás k úctě a vztahu k přírodě vede odmala. Odhodit odpadek tak může být pro mnohé věc, nad kterou se ani nepozastaví. Nikomu se ovšem nechce chodit na výlet a cestou kličkovat mezi odpadky. I malé gesto může mít velkou váhu,“ zdůraznila v souvislosti s chystanou úklidovou kampaní.