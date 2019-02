Příbramsko - Namoklé silnice, mlhy a někdy i ranní mrazíky. To vše nás stále častěji bude čekat za volantem a mnozí z řidičů tato rizika podceňují. O tom ví své dopravní policisté, kteří jen v jednom dni museli vyjíždět k více kolizím, jako tomu bylo minulý čtvrtek.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

„Za den měli nahlášeno celkem jedenáct havárií, na vině byla nepozornost, ale také podcenění deštivého počasí. Více než polovina nehod se stala na Dobříšsku. Celkem byla škoda vyčíslena na 155 tisíc korun, naštěstí šlo ve všech případech kromě jednoho o nehody bez zranění," uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.

V dopoledních hodinách vyjížděla hlídka do Milínské ulice v Příbrami, kdy 59letá chodkyně vstoupila na přechod na signál „stůj" a 41letý řidič osobního vozidla jí při odbočování ze Špitálské ulice nedal přednost. Žena utrpěla lehké zranění.

Ve dvou případech dostali motoristé smyk na mokré vozovce a po nárazu do stromu skončila auta na boku nebo na střeše. Dvakrát šlo o nedodržení bezpečné vzdálenosti a dvakrát o nepozornost při couvání z parkoviště. Dvě havárie zavinila lesní zvěř.

V jednom případě najel řidič na roli drátěného pletiva, která se povalovala na silnici. Další nehoda se stala u Staré Huti, kdy čtyřiačtyřicetiletý šofér přehlédl cyklistu, který jel po hlavní silnici a nedal mu přednost v jízdě. Po pádu na vozovku ale cyklista usedl na kolo a z místa nehody ujel.

Jak postupovat při dopravní nehodě?Někteří lidé jsou značně překvapeni vzniklou situací a vůbec nevědí, jak se zachovat. Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie. Především na dálnici je nutné neprodleně opustit místo nehody a jít za svodidla.



V případě zranění je nutno poskytnou první pomoc a přivolat záchrannou službu přes tísňovou linku 155, představit se, popsat charakter nehody, určit místo, počet postižených, jejich přibližný věk, popis zranění. První pomoc je mnohdy život zachraňující úkon, pomáháme nejprve těm, kteří jsou v bezvědomí. Pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje. S ostatními osobami komunikujeme, aby neupadly do šoku.



Policii je nutno přivolat, pokud výše škody na automobilu přesahuje 100 tisíc korun, dojde-li ke zranění či usmrcení osoby nebo je škoda způsobena třetí osobě. Vozidla by se neměla přemisťovat, ale vyžaduje-li to situace, například vyproštění zraněné osoby, provoz hromadné dopravy, lze tak učinit, ale musí být vyznačeno postavení aut.



Účastníci jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a údaje o autě. Na místě je možné vyplnit formulář záznamu o dopravní nehodě. Pokud druhý motorista nechce údaje sdělit, porušuje tím zákon, a lze přivolat policii. Důležité je zapsat si registrační značku druhého automobilu a zjistit totožnost svědků.



Monika Schindlová, mluvčí příbramské policie

