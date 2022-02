Ubytování pro uprchlíky před boji na Ukrajině nabízejí rodiny věřících

„Nepředpokládám, že by se dělo něco velkého,“ konstatoval Krátoška, jenž zmínil čekání na vládní rozhodnutí. V rámci plánu připravenosti na migrační vlnu původně platil první stupeň ze čtyř, který byl během pátku zvýšen na druhý – oranžový; ještě existují červený a černý. Oranžovému podle Krátoškových slov odpovídá očekávání příchodu až pěti tisíc lidí v nouzi, pro něž je třeba zajistit základní potřeby. Mluvčí ministerstva odkázal na rozhodnutí vlády se stanovením postupu, pro který také bude vyčleněný rozpočet.

Program pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válkou v pátek odpoledne představil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „V tuto chvíli nečelíme větší vlně příchodů, ale musíme být připraveni pomoci, pokud to bude potřeba,“ konstatoval k aktuálním přípravám. „Jestliže k nám přijde větší množství občanů Ukrajiny, budeme schopni jim poskytnout základní pomoc jako ubytování, stravu nebo sociální a materiální asistenci,“ ujistil ministr. S tím, že by Ukrajinci získali taková víza, která by jim umožnila okamžitě nastoupit do práce, aby si nadále mohli vydělávat na živobytí sami.

Klára Dlubalová, která je na ministerstvu vnitra pověřena řízením odboru tisku a public relations, připomněla, že program, jehož náklady se pro případ jeho spuštění odhadují na 1,5 miliardy korun, by měl být čtyřměsíční. „Ministerstvo vnitra kromě toho prochází možné objekty v majetku státu, které by mohly sloužit jako záloha pro ubytování případných uprchlíků v budoucnosti,“ konstatovala Dlubalová. Odkázala současně na 300 milionů korun, jež vláda vyčlenila na humanitární pomoc Ukrajině. Peníze by měly posloužit nejen pro pomoc na místě, ale i pro možné zajištění lékařské péče pro těžce zraněné Ukrajince na našem území.

Nabídky ubytování, které by mohlo dočasně posloužit novým příchozím z Ukrajiny, také ministerstvo shromažďuje prostřednictvím správy uprchlických zařízení (jež k tomu zřídila e-mailovou adresu ubytovaniukrajina@suz.cz). Hledá se především ubytování hromadného typu a ideálně i se se zajištěním stravování. Správa uprchlických zařízení v pátek večer informovala prostřednictvím sociálních sítí, že nabídek ubytování pro Ukrajince se sešlo už přes tisíc. O nabídku jednotlivých lůžek či pokojů už aktuálně zájem není. Hromadné ubytování – od 20 pokojů výš – je vítáno i nadále.