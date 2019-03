Třeba u Mnichova Hradiště, Bakova nad Jizerou, Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou či Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Hlídky libereckých celníků se totiž věnují kontrolám dálničních známek vozidel do 3,5 tuny na celém zpoplatněném úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Prahou.

Od počátku února, kdy směli řidiči vyjet už pouze s novými kupony na rok 2019, zde celníci z Liberce odhalili 248 aut, jejichž šoférům byl důvod uložit pokutu. Buď nový dálniční kupon chyběl – nebo sice byl na správním místě, avšak nikoli osamocený: řidiči opomněli strhnout z čelného skla ten starý, již neplatný. I to je problém. „Na pokutách celníci vybrali od těchto neukázněných řidičů 225 400 korun,“ shrnul Stočes žeň pěti týdnů.

Za celý loňský rok celníci na stejném úseku pokutovali 930 pochybení – ať už šlo o známky chybějící, neplatné nebo nesprávně vylepené. Vyneslo to dohromady 842 900 korun. V průměru to tedy dělá devět stovek na jednu pokutu; loni stejně jako letos. Stočes ale upozorňuje, že přestupek spojený s dálničním kuponem se může prodražit mnohem víc: „Na místě v příkazním řízení hrozí pokuta do výše pěti tisíc korun, ve správním řízení pak až sto tisíc korun.“