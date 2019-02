Střední Čechy – Čím nahradit skládkování, které bude muset skončit? Jednou z odpovědí, které se pro Středočeský kraj nabízejí, jsou plány na vybudování podobně koncipované spalovny odpadu, jaká funguje v pražských Malešicích.

Činnost kotlů zajišťujících likvidaci obsahu popelnic a kontejnerů i dalšího shromážděného odpadu se kombinuje s energetickým provozem: s výrobou elektřiny a tepla, jimiž obyvatelům hlavního města ještě poslouží smetí, jež vyletělo bezmála 178 metrů vysokým komínem. Nabízejí se ale i další řešení; ve hře může být třeba zdokonalení systému třídění všeho, co lze dále využít (společně s nastavením takových podmínek, které by lidem daly na srozuměnou, že má smysl, aby se do toho skutečně pustili důkladně a s vervou).

O tom, co dalšího by se snad dalo vymyslet, by představitelé kraje rádi uvažovali společně se zástupci poradenské společnosti Greenovate; prozatím s jejími představiteli jednali o možné spolupráci při hledání variant řešení pro nakládání s odpadem. To se zdá být na dobré cestě, vyplývá ze slov náměstka hejtmanky Miloše Petery (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblast životního prostředí a zemědělství.

„Vyměnili jsme si názory na legislativu v Evropské unii a současnou situaci ve Středočeském kraji. Jsem přesvědčen, že společně najdeme východiska výhodná pro obyvatele regionu,“ zhodnotil Petera výsledky prvního setkání. Případná spolupráce by měla vést mimo jiné právě k nalezení variant zpracování odpadu, které by odpovídalo přísným pravidlům majícím platit v rámci Evropské unie – a současně bylo cenově přijatelné pro obce a nehrozilo nepříznivými sociálními dopady na jejich občany.

Ve Středočeském kraji se podle informací hejtmanství ročně vyprodukuje 4,5 milionu tun odpadu; na komunální odpad z toho připadá kolem 500 tisíc tun. Kam s ním? Zaklínadlo, které při hledání odpovědi na tuto nerudovskou otázku může mít doslova kouzelnou moc, zřejmě zní: moderní technologie. „Ty by odpad šetrně zpracovávaly s ohledem na životní prostředí – a zároveň by z něho produkovaly energii, ať už v podobě tepla, elektrické energie nebo plynu,“ konstatoval Petera.

Zdá se tedy, že i zkušenosti z metropole by se mohly ve středních Čechách uplatnit. Pokud si ovšem představitelé hejtmanství plácnou právě se zástupci soukromé konzultační společnosti v oblasti klimatu Greenovate, bude kraj mít k dispozici poznatky z praxe i z různých koutů světa. Firma spolupracuje na projektech v Evropě, jihovýchodní Asii i Africe, připomněla Helena Frintová z krajského úřadu. „Mezi jejími posledními projekty byly realizace moderních řešení ve Slovinsku nebo na Kypru,“ informovala s tím, že jde o společnost, která zaměřuje právě na nové způsoby nakládání s odpadem: od jeho sběru, převozu, třídění a recyklace přes rekultivaci skládek či čištění odpadních vod až po využívání odpadu k výrobě tepla a elektrické energie.