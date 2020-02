Kamiony nesmějí od soboty na některých dálnicích přejíždět

Zákaz předjíždění pro kamiony se od soboty uplatňuje na vybraných úsecích dálnic D5, D8 a D11 v okolí Prahy. Má to zabránit souběžné jízdě kamionů v sousedních pruzích, jež na dlouhou dobu zbrzdí provoz za sebou. Dálniční policie tak má novou povinnost dohlédnout na to, jak řidiči tahačů nová pravidla respektují. A to jak ti domácí, tak i řad cizinců.

Dálnice D11, ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek