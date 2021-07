Kampaň má cestující přesvědčovat, jak na zdražení jízdného vydělají

Kup si kupon, ušetříš. To je hlavní heslo kampaně, kterou Středočeský kraj, Praha i jejich organizátoři dopravy rozjíždějí před chystaným zdražením jízdného Pražské integrované dopravy. To se od 1. srpna zvýší zhruba o čtvrtinu - v oblastech vzdálenějších od Prahy to však může být i o třetinu.

Kampaň má cestující nejen informovat o chystané změně cen, ale také je přesvědčovat, aby se rozhodli pro nákup dlouhodobého předplatního kuponu, připomněl za Integrovanou dopravu Středočeského kraje (IDSK) Oldřich Buchetka. „Oproti jednorázovým jízdenkám budou ještě výhodnější,“ upozornil. Odkazuje zejména na roční kupon pro Prahu za 3650 korun, jehož cena se nezmění – a stále bude nabízet možnost neomezeného cestování po hlavním městě za desetikorunu denně. Zdražit, aby se mohlo jezdit dál Zvyšování cen není populárním opatřením, připouští ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Zdůraznil ale, že kvůli výpadkům příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí jde o nezbytný krok. „Je to nutné opatření, díky kterému bude moci být zachován standard integrované veřejné dopravy, na kterou jsou lidé v kraji zvyklí,“ vysvětlil Šponar, co za více peněz cestující dostanou. Česká republika má novou planetku, jmenuje se po městě Žebrák Přečíst článek › Zopakoval tak slova krajského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) z jara, kdy o letní změně tarifu rozhodovali středočeští zastupitelé a po nich i pražští radní. Borecký navíc upozorňoval, že od posledního zdražování před deseti lety se cena zvyšuje vlastně jen o inflaci – a netajil se předpokladem, že ke zvyšování cen bude nyní docházet častěji. Kampaň má podle Šponarových argumentů veřejnost přesvědčit, že i za nových cen bude cestování veřejnou dopravou výhodné. A lidi přimět k tomu, aby se rozhodli pro pořízení ročního kuponu, doplnil náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Nevyužité jízdenky půjde odprodat Přehled chystaných změn mohou nyní zájemci najít na webu pid.cz/zmenatarifu a v příštích týdnech se informace s propagací předplatních kuponů mají hrnout také na uživatele sociálních sítí. Takzvaný časový kupon si stále lze zakoupit za dosavadní cenu – jeho platnost ale musí začínat před 1. srpnem 2021. Platit pak bude až do konce vyznačeného období. Dubnová kauza opilého policejního náměstka stále čeká na řešení Přečíst článek › Papírové jízdenky se „starými“ cenami však už od srpna využívat možné nebude. Cestující, kteří si je zakoupili, ale nevyužili, dostanou půlroční lhůtu, během níž je budou moci odprodat zpět v centrále Dopravního podniku hl. m. Prahy (v ulici Na Bojišti v Praze 2; kousek od náměstí I. P. Pavlova). Také nespotřebované jízdenky zakoupené přes mobilní aplikaci PID Lítačka si bude možné nechat zpětně proplatit. Hlavní změny tarifu PID od počátku srpna



- Zvýšení ceny jednorázové 30minutové jízdenky z 24 na 30 Kč a devadesátiminutové z 32 na 40 Kč pro cestování po Praze (ceny dlouhodobých kuponů pro Prahu však zůstávají zachovány)



- Zvýšení cen jednorázových i předplatních jízdenek ve Středočeském kraji průměrně zhruba o 25 procent (se zvýhodněním cen ročních kuponů oproti jízdenkám na kratší období)



- Zvýšení ceny jednodenních i vícedenních turistických jízdenek pro Prahu i Středočeský kraj



- Zjednodušení prokazování nároku na bezplatnou přepravu u dětí a juniorů do 18 let a seniorů od 65 let v městské hromadné dopravě v Praze vyjma vlaků (bude stačit pouze doložit věk)



- Nový druh jízdného pro lidi v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí ve výši přibližně 70 procent běžného jízdného



- Lanovka na Petřín zdraží na 60 Kč za jednu jízdu (předplatitelé a držitelé turistických jízdenek nadále nemusejí doplácet nic)



- Speciální autobusová linka na letiště Airport Express zdraží na 100 Kč



- Sjednocení manipulačního poplatku za vydání průkazky nebo slevové aplikace na Lítačce na 60 Kč



- Zdražení pokut (tedy „přirážky k jízdnému“) pro černé pasažéry



- Nový systém určování cen za parkování na záchytných parkovištích P+R v Praze (taxy budou odstupňovány ve třech kategoriích podle vzdálenosti od centra)



Zdroj: IDSK a Ropid

