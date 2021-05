Není také určena pro chvíle běžné tísně. Slouží lidem, kteří na toaletu potřebují zajít častěji kvůli svému onemocnění. Stomikům, celiakům, pacientům s postižením střev po operaci nebo s idiopatickým střevním onemocněním – Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Také neznáte? To buďte ještě radši! Jde o lidi, často ve věku kolem 25 let, na kterých zdravotní problémy nejsou vidět – a přesto je trápí vážné problémy s vyprazdňováním. Chronické potíže nejasného původu, které dokážou udělat ze života peklo, z něhož je vysvobozením právě dostupnost toalety.

Pacient, který musí

Ne náhodou bylo o WC kartě slyšet ve středu, na niž připadl světový den idiopatických střevních zánětů (IBD). S připomenutím, že ty komplikují život deseti milionům lidí po celém světě – přičemž v České republice jimi trpí téměř 60 tisíc pacientů. Také jim může prospět přístup měst, která se k projektu WC karty připojila. Webová stránka wckarta.cz ze středních Čech připomíná Benešov s WC v budově polikliniky, Kolín s toaletou na radnici a Kutnou Horu hned se třemi veřejnými záchodky a čtvrtými na autobusovém nádraží. Karta vydávaná spolkem Pacienti IBD (a obsahující česko-anglické vysvětlení, že držitel je neinfekční pacient s akutní potřebou návštěvy toalety) však dokáže rychleji otevírat tolik potřebné dveře po celé republice.

Pomoci má registr

Části pacientů s IBD může také prospět biologická léčba, pokud se k ní dostanou na začátku svých potíží. Zpřístupňovat ji má i registr nemocných CREdIT. Gastroenterolog Martin Bortlík v té souvislosti připomíná, že pro lékaře není jednoduché určit, pro které pacienty by tato metoda mohla být vhodná – a hodně záleží na konkrétním lékaři.

Prvním úskalím může podle Bortlíkových slov být přístup doktora, pro kterého je pohodlnější nasazovat stále další kortikoidy, jež pacienta udržují ve zdánlivě uspokojivém stavu, a neřešit jeho komplikovaný přesun na jiná pracoviště. „Dalším problémem jsou pojišťovny, které biologickou léčbu umožňují, ale pouze u pacientů, u nichž selhal konzervativní způsob léčby,“ poznamenal Bortlík.

Už jen dobrat se k diagnóze IBD nebývá jednoduché: příznaky jsou různorodé. Může to být únava, bolesti břicha, časté průjmy a krvácení z konečníku, ztráta hmotnosti, avšak i záněty kloubů. Pacientka Klára připomíná své zážitky z doby, kdy jí bylo 17 let. „Doktorka řekla, že mám hemoroidy – a dala mi mast. Až po týdnu neustupujících a už šíleně krvavých průjmů jsem se konečně dostala do nemocnice,“ přiblížila, že teprve kolonoskopické vyšetření ukázalo, co ji vlastně trápí: chronický zánět sliznice tlustého střeva.