Po útoku nutrie na psa, který se měl odehrát před několika dny, se boleslavský magistrát zavázal situaci kolem přemnožených hlodavců řešit. Jedním z prvních preventivních kroků je výroba letáků, které nechalo vedení města rozvézt do všech místních základních škol. Letáky popisují nutrie jako invazivní zvíře a vyzývají k tomu, aby je lidé nekrmili.

Nutrie jsou invazivní druh, dokážou napadnout psa i člověka. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Leták, který nechal magistrát do všech základních škol ve městě.Zdroj: archiv městaMluvčí magistrátu Šárka Charousková konstatovala, že nutrie jsou ve městě přemnožené. „Řešíme aktuálně problém s nutriemi, které se usadily u říčky Klenice jak na Štěpánce, tak poblíž lávky na louce ve Vančurově ulici. Nutrie je nepůvodní invazivní zvíře, které do české přírody vůbec nepatří a je pro okolí nebezpečné. Bohužel, navzdory informačním cedulím o této hrozbě, se stále najde dost lidí, kteří nutrie chodí krmit,“ uvedla mluvčí magistrátu. Proto podle jejích slov vznikl leták určený školním dětem a distribuovaný do všech zdejších základních škol. „Jde o další preventivním krok a osvětu v této problematice,“ doplnila Charousková.