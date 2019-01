Střední Čechy – Takzvanou druhou větev kauzy údajných korupčních manipulací se zakázkami Středočeského kraje začne v úterý rozplétat Krajský soud v Praze.

Jedná se také o firmy

Ostře sledovaný případ spojovaný nejčastěji se jménem někdejšího hejtmana Davida Ratha (který se rovněž octl mezi obžalovanými, byť samotná trestní věc nese označení „MUDr. Kateřina Kottová a spol.) budí pozornost i tím, že mezi obžalovanými figurují také firmy. V médiích bývá v této souvislosti nejvíce připomínán stavební gigant Metrostav. Pozornost v souvislosti s tímto případem vyvolal i nucený odchod někdejšího ředitele středočeských záchranářů Martina Houdka, který se rovněž ocitl mezi obviněnými – a následně souzenými. Obžalovaní vesměs vinu odmítají.

Kraj žádá miliony korun

Nově chce do hry vstoupit i Středočeský kraj. Jeho radní v pondělí odhlasovali – jednomyslně, jak zdůraznil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk – že se v rámci trestního řízení připojí k nároku na náhradu škody v třímilionové výši. Samostatně ještě budou uplatňovat další nároky dvě krajské akciové společnosti – oblastní nemocnice v Kladně a v Kolíně.

Tři miliony spadající do působnosti kraje se mají týkat veřejné zakázky na rekonstrukci hostivického gymnázia. Její zadání podle zjištění kriminalistů mělo ovlivnit předání úplatku právě v třímilionové výši. „Lze se domnívat, že o uvedenou částku musela být navýšena cena za realizaci veřejné zakázky,“ vysvětlil Bezděk. Vyvozuje, že o výši úplatku vzrostla cena zakázky, kterou kraj zaplatil jako zadavatel. Kolem vyčíslení nárokované škody se nicméně podle odhadu Deníku může vyskytnout zádrhel – je možno očekávat námitky obhajoby týkající se jak faktu, že případ je rozdělen do dvou prolínajících se větví, tak prokazování skutečného způsobení škody a její konkrétní výše. Navíc lze připomenout, že v rámci projednávání první větve kauzy, kdy se detailně probírala i zakázka na rekonstrukci Gymnázia Hostivice, kraj nárok na náhradu škody neuplatnil. Zřejmě by se nebylo čemu divit, kdyby trestní senát soudkyně Ivy Říhové nakonec kraj s jeho požadavkem odkázal na občanskoprávní řízení.

Tři miliony do kapsy?

Nyní zahajovaná druhá větev se má týkat ovlivňováním krajských zakázek za tři čtvrtě miliardy korun. Jiří Pražák z Vrchního státního zastupitelství v Praze již před půl rokem uvedl, že podaná obžaloba se týká devíti fyzických a osmi právnických osob obviněných ze spáchání celkem osmi skutků, které souvisejí se zakázkami kraje, oblastních nemocnic v Kladně, Kolíně a Mladé Boleslavi i středočeské záchranné služby. Kriminalisté, s jejichž poznatky se státní zastupitelství ztotožnilo, dospěli k závěru, že někteří z obviněných měli požadovat úplatky v celkovém objemu 66,4 milionu korun – a z toho údajně skutečně dostali 3,4 milionu. Dalším platbám měly údajně zabránit policejní zákroky v květnu 2012.

Tresty pro všechny

Pravomocně zatím není ukončeno ani projednávání první větve kauzy. V té krajské soud nepravomocně rozhodl o nejpřísnějším trestu právě pro exhejtmana Ratha (vyměřil mu 8,5 roku za mřížemi plus citelnou finanční sankci). O vině i trestech rozhodl také v případě dalších obžalovaných, jichž byla v první větvi desítka. Nyní se čeká, až Vrchní soud v Praze nařídí jednání odvolacího senátu.

Trestné činy uvedené v obžalobě ke druhé větvi Rathovy kauzy:



- zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku

- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 trestního zákoníku)

- poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 trestního zákoníku)

- přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku)

- podplacení (§ 332 trestního zákoníku)

- podílnictví (§ 214 trestního zákoníku)



Zdroj: státní zástupce Jiří Pražák