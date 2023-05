Nekrmte kavku. S touto netradiční výzvou na vývěsce se mohou setkat cestující v jedné ze stanic metra trasy C. Konkrétně jde o Kobylisy, připomnělo v pátek 12. května na sociálních sítích ústředí Pražské integrované dopravy.

Ve městech, kde se kavkám daří překvapivě dobře a navykly si i hledat úkryt v různých stavbách, nepohrdnou ani lidskými odpadky. | Foto: Petr Piechula

Hovoří o „černém pasažérovi“, který se „odmítá prokázat jízdním dokladem“. Všechno je to pravda: do přepravního prostoru zaletěla kavka, jíž se nechce spolupracovat. Daří se jí i unikat odchytové službě, jejímž úkolem je ptáka dostat opět do volné přírody. Právě s tím souvisí žádost adresovaná cestujícím, aby na nástupišti metra nedrobili nic, co by opeřenci mohlo posloužit jako krmení. Mělo by to zvýšit šanci na úspěšný zásah odchytářů – a tím i na záchranu.

Ve městech, kde se kavkám daří překvapivě dobře a navykly si i hledat úkryt v různých stavbách, nepohrdnou ani lidskými odpadky. Právě na odpadkové koše v metru upozorňuje jeden z uživatelů v diskusi na twitteru: v celé rozlehlé stanici si nedovede představit jiný možný zdroj potravy. Nabízí proto radu: „Nestačilo by mít na nástupišti klec s jídlem uvnitř, která by po vlétnutí kavky zaklapla?“ Jiný pisatel si přeje, aby se odchyt podařil co nejdříve a pták v metru se vyhnul újmě: „Nespráva sa zrovna bezpečne, väčšinou je v kolajišti a vyletí tesne pred prichádzajúcimi súpravami…“ Nechybí však ani výtka bezpečnostního technika kritizujícího umístění informačního stojanu před požárním hydrantem – což vnímá jako omezení volného přístupu.

Mimochodem – pražští hasiči se na twitteru vyjadřovali již v úterý 9. května. „Ve stanici metra Kobylisy lítá už pátý den kavka. Během provozu nelze ptáka chytat, odchytová služba kavku nemohla chytit ani v noci, do tubusu nepůjdou během provozu ani hasiči,“ komentovali tehdy vývoj snah o odchyt. „Tak držíme kolegům palce, aby Kavku jednou chytili,“ doplnili se zjevným fórem cíleným do vlastích řad. Dozajista nejznámější pražský hasič se totiž jmenuje Martin Kavka – vyšetřovatel, který vykonává i funkci tiskového mluvčího. Ostatně ani sám Kavka nemlčel, když sdílel jak tweet kolegů, tak následné sdělení Pražské integrované dopravy. „Kobylisy jsou moje rodná čtvrť. Bydlel jsem tam přes 30 let,“ připsal nejprve. K fotce stojky před skříňkou s velkým červeným H pak uvedl: „Nekrmte mě!“ Koneckonců: není to poprvé. Vyjadřoval se třeba i k zásahu pražských hasičů v ulici Na Smetance, kde kolegové zachránili kavku, jež uvízla v síti na fasádě domu – a vypustili ji na svobodu.

Kavka - ilustrační foto.Zdroj: Petr PiechulaKavka obecná je chráněná jako silně ohrožený druh. Osamělého ptáka často neuvidíte: většinou se vyskytují v hejnech – často ve společnosti podobně vyhlížejících příbuzných; třeba vran. V přírodě se živí prakticky vším: od hmyzu či plžů po různá semena a ovoce.