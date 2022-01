Bylo by to ještě podstatně později, kdyby policisté situaci, již řeší jako 15 samostatných nehod, nemapovali ze vzduchu, ale klasickým způsobem, upozornil Kučera na výhody nasazení moderní techniky. Její použití umožní zvládnout práci, která se jinak protáhla na hodiny, v řádu minut. Devět minut trval přelet dronu snímající místo události, předcházelo mu několik minut věnovaných zaměření kontrolních bodů. I další zpracování pokračovalo rychle. Během čtvrthodiny už spojené snímky dostaly podobu plánku – a policisté mohli dálnici zpřístupnit dalším složkám zajišťujícím odstranění nabouraných vozidel.

Létání se šíří z kraje do okresů

Mapování míst s pomocí dronu se uplatňuje nejen v rámci činnosti krajského ředitelství policie, ale postupně proniká i do jednotlivých středočeských okresů. Podle Kučerových slov se zatím jednalo o 611 letů u vážnějších dopravních nehod. Loni středočeská policie zaznamenala celkově 1644 lety.

Vedle nehod – třeba v případě těch železničních jsou shora dobře vidět i rozhledové poměry nebo zakřivení trati – či monitoringu dopravy se mapují také místa trestných činů nebo mimořádných událostí, ale kupříkladu i parkování a ohniště v chráněné oblasti.

Policie rovněž spolupracuje s hasiči. Využití dronů právě na místě bouraček však veřejnosti poslouží asi nejvíc: umožní rychleji uvolnit silnici či dálnici a tím zkrátit zdržení, omezit kolony, v nichž vznikají další nehody, a zabránit vzniku hospodářských škod.

Právě rozšiřování používání dronů při vyšetřování dopravních nehod v rámci činnosti jednotlivých územních odborů oceňuje i náměstek krajského ředitele pro vnější službu Jan Tulach. „Postupně se rozšiřuje z kraje na okresy na základě získaných pilotních licencí,“ ocenil. S tím, že záznam z dronu si mohou pro svou práci na posudcích vyžádat i znalci z oboru silniční dopravy. „Mohou situaci ještě doměřovat,“ vysvětlil, co umožňuje další práce s digitálními záběry.

Shora může být vidět víc

Středočeská policie má nyní jedenáct dronů a osm GNSS stanic, které umožňují přesné geodetické změření místa; s přesností na centimetry. Ovládat drony aktuálně může 54 středočeských policistů s pilotní licencí; do konce roku by oprávnění mělo získat dalších 36. „Nejsou to ale specialisté, kteří by se nevěnovali ničemu jinému,“ připomněl Kučera s tím, že létání s drony si tito policisté přibrali ke své běžné práci.

Deníku upřesnil, že typicky jde o rozšíření kvalifikace kriminalistického technika. Ten by prý jednou vedle velkého kufru s tradičními pomůckami mohl nosit ještě menší kufr s dronem – se stejnou samozřejmostí jako dnes nosí fotoaparát – a jeho prostřednictvím dokumentovat místo včetně stop i shora. Ředitel také Deníku řekl, že obsluhu dronů si středočeská policie připravuje sama. „Máme vlastní pilotní školu schválenou Úřadem pro civilní letectví,“ poznamenal.