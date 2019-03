Ve středu na to upozornila Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. „Nepodceňujte prevenci a očkování,“ obrací se na veřejnost. S upozorněním, že onemocnění způsobená klíšťaty mohou mít nepříjemné zdravotní následky. Zvláště hrozí poškození centrálního nervového systému.

Nejznámějšími z těchto nemocí – a také největšími hrozbami – jsou klíšťová encefalitida a Lymeská borelióza. Encefalitidou neboli zánětem mozku ve středních Čechách loni onemocnělo po kousnutí klíštětem 65 lidí (o 12 více než v předloňském roce) a boreliózu zaznamenali hygienici celkem v 427 případech (zde je meziroční nárůst 110).

Boreliózu je možné úspěšně léčit antibiotiky, pokud se ji podaří zachytit včas, připomněla ve středu ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. Místo přisátí klíštěte proto radí pečlivě kontrolovat i po odstranění parazita – a pokud je pokožka zarudlá a bolestivá, lze doporučit jediné: bezodkladnou návštěvu lékaře. V případě encefalitidy se za jedinou ochranu považuje očkování. A právě na ně je teď správný čas, upozornila Rumlová. „Blíží se totiž doba letních dovolených – a hlavně dětských táborů. Je tak dobré včas myslet na ochranu svou i svých dětí,“ zdůraznila.

Jak se v přírodě připravit na klíšťata

- Zvolte vhodné oblečení a obuv – ideálně dlouhé rukávy a dlouhé světlé kalhoty, na kterých jsou klíšťata dobře vidět, uzavřenou obuv (nejlépe holínky); případně nohavice zastrčte do ponožek

- Velmi vhodná je aplikace repelentů proti klíšťatům, a to především na boty, ponožky, kalhoty, případně i na kůži

- Riziko napadení klíštětem sníží omezení pohybu v travnatých či křovinatých porostech; vyplácí se pohybovat spíše po zpevněných cestách, nelehat a nesedat do trávy. A mít paměti, že klíšťata se často vyskytují i v parcích a zahradách!

- Po návratu domů je nutné důkladně se prohlédnout, nejlépe za asistence druhé osoby. Klíšťata se nejčastěji přisávají v podkolenních jamkách, podpaží, za ušima, na hlavě ve vlasech, v tříslech a v intimních partiích. Obdobnou prohlídku je třeba provést ještě následující den ráno



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje