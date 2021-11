Byť zatím jde stále pouze o odhady, dohady, úvahy a spekulace, už nikoli šeptem, ale i poměrně nahlas se hovoří o tom, že do nového kabinetu by mohli zamířit hned dva z trojice náměstků středočeské hejtmanky.

Konkrétně na post ministra dopravy se prý vážně počítá s Martinem Kupkou (ODS), jenž v má v radě kraje na starosti oblast silniční dopravy, a ministerstvo průmyslu a obchodu by mohl vést Věslav Michalik (STAN), jenž má v kraji pod palcem oblast financí, dotací a inovací; oba současně také starostují v obcích v blízkosti Prahy.

Spekulovat? Zatím předčasné!

„Všechna jména jsou stále jen spekulace a žádná nejsou definitivně potvrzena,“ zdůraznila Deníku hejtmanka Pecková. S dodatkem, že třeba v rámci STAN se ke konkrétnímu personálnímu obsazení ministerstev povede debata až odpoledne a večer v rámci jednání celostátního výboru. „Dokud nebude vše jasné, nebudu spekulovat ani o změnách na kraji,“ konstatovala.

Pokud by k nim došlo, záleželo by nejen na tom, jak se k věci postaví celá středočeská koalice, ale i jednotlivé strany, které jsou její součástí. Mohlo by se totiž stát, že za odcházejícího politika navrhnou spolustraníci nástupce, proti němuž koaliční partneři nebudou mít námitky – a vlastně by se tak změnilo pouze jméno.

Mohlo by ale dojít i na obsáhlejší změny, ať už v rámci struktury jednotlivých resortů v radě kraje, tak bylo možné uvažovat třeba i o rozsáhlejších posunech v obsazení postů – možná jen mezi radními, nebo případně také se zapojením změn na pozicích předsedů výborů krajského zastupitelstva.

Střídání už tým radních zažil

Jedno střídání v týmu radních, řečeno sportovní terminologií, už současná středočeská jedenáctka zažila. Stalo se tak v souvislosti s odchodem radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Jakoba (Spojenci/TOP 09), který tým radních opustil poté, co v lednu vystřídal v Poslanecké sněmovně Miroslava Kalouska.

Koalice Spojenců pro Středočeský kraj navrhla jeho nástupce, jímž se v radě kraje stal Václav Švenda rovněž z TOP 09. Původně na tento post pomýšlel i Pavel Telička (jenž byl tehdy rovněž součástí Spojenců, ale zastupoval Hlas). Neuspěl – a posléze se rozhodl opustit všechny funkce a zcela odejít z politiky.

Změna v radě kraje kvůli odchodu na ministerstvo se řešila i v minulém volebním období. Na čas totiž nastoupila na post ministryně práce a sociálních věcí tehdejší středočeská radní pro oblast sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO). Ta ostatně za část volebního období, kterou stačila strávit v radě kraje, vystřídala hned dvě pozice. Na podzim 2016 se stala radní pro oblast sociálních věcí, o rok později po změně krajské koalice jí připadl resort zdravotnictví. Tomu se však věnovala pouze od října 2017 do prosince stejného roku, kdy na funkci radní rezignovala v souvislosti s odchodem na ministerstvo.