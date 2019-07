Na koncerty Eda Sheerana se autem nevydávejte; s parkováním to bude zlé. Před dlouho očekávanou hudební událostí, kterou si v Letňanech na okraji hlavního města v neděli nebo v pondělí nenechá ujít ani řada příznivců ze středních Čech, na to ve čtvrtek upozornil Tomáš Hulan z ředitelství pražské policie. Uvedl, že v souvislosti s těmito koncerty chystá policie „odpovídající bezpečnostní opatření“ – přičemž dojde i na dopravní uzávěry.

Důležité jsou tyto informace nejen pro samotné návštěvníky koncertu, ale i pro lidi, kteří oblastí Letňan budou pouze projíždět. Ať už jako motoristé, nebo cestující ve veřejné dopravě. Vzhledem k předpokládanému náporu návštěvníků lze očekávat dopravní komplikace včetně kolon, v nichž mohou nabírat zpoždění i autobusy na pravidelných linkách. Třeba to vážné nebude, nicméně pasažéři mířící do Letňan i odjíždějící z metropole s využitím tohoto terminálu „v polích“ by s možností zdržení měli počítat. Obzvlášť to platí pro jízdy ve směrech na Brandýs nad Labem-Starou Boleslav, Kostelec nad Labem, Neratovice a Přezletice.