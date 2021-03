K rezignaci na post krajského zastupitele Hermana za klub Starostů vybídl jeho předseda Michael Kašpar, a to v souvislosti se skandálem, který se odehrál na jednání krajských zastupitelů 25. ledna. Tehdy právě Kašpar přerušil program jednání, aby přečetl aktuální článek o „politickém papalášství“ zveřejněný na serveru Info.cz. Upozorňující, že Herman se účastní jednání zastupitelů, ačkoli by měl sedět doma. Kvůli karanténě; z důvodu výskytu koronaviru v hodině.

Dohadování o karanténě

Herman lednové jednání opustil, aby si vše vyjasnil s hygieniky – nicméně zdůraznil, že o karanténě nic neví. Syn sice byl počátkem ledna covid pozitivní, avšak už je v pořádku a normálně chodí do školky. Nikdo další z rodiny neonemocněl, jeho samotného hygienici nekontaktovali a ještě si 18. ledna nechal udělat test negativním výsledkem. Hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež zasedání řídila, ho nicméně okamžitě vykázala z jednacího sálu.

Posléze pak upozornila na Hermanův e-mail s omluvou – v němž pisatel připouští, že s ohledem na způsob, jakým se karanténa vypočítává, se nezachoval správně. Nikoli prý v souvislosti s jednáním zastupitelů, což už údajně bylo v pořádku – avšak neměl se účastnit jednání na krajském úřadu 19. ledna, kdy skutečně karanténu dodržovat měl.

„Chci naprosto vyvrátit to, že bych byl v současné době v karanténě. To prostě není pravda. Nikoho z vás jsem tedy dnes svojí přítomností neohrozil na zdraví,“ napsal tehdy Herman v e-mailu adresovaném zastupitelům. Zmiňovaný server však informoval, že má karanténu nařízenou až do 28. ledna.

Vzdát se mandátu? Proč?

„Účastnil se jednání finančního výboru i dalších schůzek,“ upozornil nyní Kašpar (který je Hermanovým protivníkem nejen na krajské scéně, ale obzvlášť v rámci kolínské politiky), kde se Herman potkával s dalšími lidi v týdnu před zastupitelstvem. A odkázal na nový text Info.cz, upozorňující tentokrát na uložení desetitisícové pokuty za porušování karantény.

„S ohledem na porušování vládních nařízení a nemorální jednání, kterým mohl navíc ohrozit zdraví mnoha zaměstnanců krajského úřadu i kolegyň a kolegů v zastupitelstvu, vyzývá Zastupitelský klub Starostové Martina Hermana k rezignaci na post zastupitele Středočeského kraje,“ navázal Kašpar.

To oslovený zastupitel odmítá. „Mandát mi byl svěřen na základě volebních výsledků a hlasů občanů Středočeského kraje,“ připomněl. „Se vší rozhodností chci prohlásit, že mandát nehodlám složit na základě podnětu lidí, kteří vidí papalášství v tom, že jsem se účastnil jednání na krajském úřadu. Lidí, kteří se nestydí používat informace o mně a mém malém synovi protizákonně uniklé z hygienické stanice,“ konstatoval.

Chybu (za niž také zaplatil) Herman připouští. „Ne však ve zlém úmyslu,“ zdůraznil ve čtvrtek. Uvedl, že vyměřenou pokutu uhradil právě ve čtvrtek. „Tím považuji tuto nešťastnou věc za uzavřenou – a to především s ohledem na moji rodinu,“ řekl s opětovným upozorněním na to, že muselo dojít k úniku citlivých informací. Což on z celé věci vnímá jako to nejskandálnější. „Já svoje blízké nehodlám dál vystavovat nebezpečí,“ prohlásil Herman.

V minulosti, když byl ještě krajským radním, úspěšně čelil výzvě tehdy opozičních zastupitelů hnutí STAN, aby byl z této funkce odvolán. Byla to reakce na odhalení, že před komunálními volbami v Kolíně pod smyšleným jménem nechal vytisknout a roznést letáky ostře kritizující hospodaření města pod vedením tehdejšího starosty Víta Rakušana (STAN).

Když vyšlo najevo, že je to jeho akce, vysvětloval, že se k němu zprostředkovaně dostaly informace, o nichž považoval za podstatné, aby je občané znali – avšak nechtěl, aby s nimi byl spojován on nebo hnutí ANO. Ohrazoval se také proti tomu, že se všeobecně řešilo, kdo je autorem letáků – a málokoho napadlo zaměřit se na to, co na nich bylo napsáno.

Covidová kauza na středočeském zastupitelstvu

Michael Kašpar (STAN).Zdroj: STAN* Michael Kašpar (STAN):



- Martin Herman, kolínský zastupitel za ANO, bývalý krajský radní a předseda krajského zastupitelského klubu ANO, se 25. 1. 2021 zúčastnil zasedání zastupitelstva Středočeského kraje. V průběhu jednání zastupitelů vyšlo najevo, že pravděpodobně ignoruje nařízenou karanténu.



- Zastupitelský klub Starostové ho vyzývá k rezignaci na post zastupitele. Slib krajského zastupitele zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Martin Herman (ANO).Zdroj: ANO* Martin Herman (ANO):



- Mnohokrát jsem se omluvil, avizoval, že případnou pokutu hygieny přijmu s pokorou, a to se také stalo. Velmi mě mrzí, že i přes to všechno a s vědomím toho, že jsem nikoho nevystavil žádnému nebezpečí, dělají kolegové ze STAN z celé věci politikum.



- Dovoluji si tvrdit, že podobné chování STAN je i zásadní součástí problému na celostátní úrovni a nehodlám akceptovat doslova „dolování“ politického kapitálu a „honění“ volebních preferencí na úkor nelehké situace, ve které se nachází občané našeho kraje i celé republiky.