Dobrá zpráva je, že pacientů s koronavirem ubývá v nemocnicích po celém kraji. Sice se osm z nich ještě spoléhá na pomoc vojáků, ale žádné ze zdravotnických zařízení v kraji už nepracuje v režimu stavu hromadného postižení osob, signalizujícího, že se zdravotnické týmy pohybují na samé hranici svých možností. Po jednání středočeského krizového štábu na to v pátek 23. dubna upozornila hejtmanka Petra Pecková (STAN).

On-line tisková konference k aktuální epidemické situaci v oblasti nákazy koronavirem, testování ve školách a vývoji očkování ve středních Čechách.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

A radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) dodává, že pokud v uplynulých 14 dnech bylo potřeba přemístit pacienta do jiné nemocnice, vždy se to vyřešilo převozem v rámci středních Čech; přesuny do jiných krajů už na rozdíl od ještě nedávné minulosti nebyly potřebné.

Dostatek lůžek, návrat operací

Nemocnice nyní mají nejen dostatek volných lůžek (včetně těch pro poskytování intenzivní péče), konstatoval Pavlík, ale postupně se vracejí i k takzvané elektivní péči. Tedy k provádění neakutních zákroků, které byly kvůli koronavirovému přetížení odkládány. A nejde už jen o takzvanou jednodenní chirurgii, třeba se zásahy v oblasti krku, ale i o rozsáhlejší operace velkých kloubů, řekl Pavlík Deníku.

Operační sály v oblastních nemocnicích, což je pětice velkých zdravotnických zařízení zřizovaných krajem v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami, podle jeho slov nyní jedou na dvě třetiny výkonu. A rozjíždějí se i nemocnice soukromé a městské. Zřejmě jako poslední by se podle Pavlíkových slov měla v příštím týdnu připojit Čáslav.

Pacienti po covidu potřebují péči

Objevují se ale i zprávy nepříznivé. A špatnou zvěstí nejsou jen údaje o počtu úmrtí spojovaných s koronavirovou nákazou – od loňského března takto krajská hygienická stanice zaevidovala již 3244 zesnulých. Nemocnice také hlásí návraty pacientů, kteří se už s koronavirovou nákazou vypořádali – nicméně nyní přicházejí s navazujícími potížemi. Ty mohou být velmi rozmanité: dýchací, neurologické, se srdcem, ale třeba i se svaly a pohybovým aparátem vůbec.

Je to přitom problém natolik rozšířený, že začínají vznikat postcovidové ambulance, které se na péči o tyto lidi budou zaměřovat; se společným zapojením zdravotníků různých specializací. Takové pracoviště již funguje v Nemocnici Na Pleši u Nové Vsi pod Pleší na Příbramsku – a v pátek Pavlík ohlásil, že ambulance tohoto typu by v různém rozsahu měly vzniknout ve všech pěti oblastních nemocnicích.

Konkrétně situaci v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi přibližuje primář tamějšího interního oddělení Martin Polák. Na postižení plic se tam zaměřuje pneumologické oddělení už měsíc – a se nyní připravuje rozjezd ambulance za spolupráce internistů, neurologů, kardiologů i zástupců laboratorních metod. „O tom, jak bude fungovat, dáme vědět na webech nemocnice i kraje,“ řekl Polák. S tím, že upřesňovat by se vše mělo v příštím týdnu.

Problémy u pacientů vyléčených z koronavirové nákazy podle Polákových slov rozhodně nejsou ojedinělé. Primář připomněl, že jen za poslední týden a pouze v Mladé Boleslavi se řešily potíže po koronaviru u pěti pacientů na interně a u deseti až patnácti na neurologii. A na plicním se starají i o pacienty s těžkým postižením, byť covid-19 třeba prodělali „jen“ se středně těžkým průběhem. Jednoho dokonce zřejmě čeká transplantace.

Koronavirus ve středních Čechách v číslech



- První rozvolňování omezujících opatření i Velikonoce dopadly dobře, jestliže za poslední 2 týdny (v porovnání se situací k 7. 4., kdy se konalo minulé jednání krajského krizového štábu) počet aktuálně nemocných klesl o 48 procent, denní nárůst počtu nakažených o 64 procent a počet covid-pozitivních pacientů v nemocnicích poklesl o 45 procent



- Aktuálně je v kraji 7303 nakažených a průměrný počet na sto tisíc obyvatel dosahuje hodnoty 533,32 – přičemž nad průměrem jsou okresy Beroun (702), Kutná Hora (629), Rakovník (646); naopak nejnižší hodnotu vykazuje Nymbursko (375)



- Počet výjezdů záchranné služby se snížil na standardní hodnotu 300 až 350 za den; covid-pozitivních pacientů je denně cca 25



- Počet evidovaných ohnisek nákazy klesl na 8: z toho 3 výrobní závody, 2 zdravotnická zařízení, 1 zařízení sociálních služeb, 1 ubytovna, 1 dětský domov; ve školských zařízeních je výskyt evidován na 35 místech: 23 škol základních, 8 mateřských, 2 učiliště a 1 dětská skupina



- Ve všech středočeských nemocnicích dohromady je nyní hospitalizováno 286 covid-pozitivních pacientů – z nichž 76 je v těžkém stavu, 83 potřebuje intenzivní péči a 44 je napojeno na umělou plicní ventilaci; volných lůžek je nyní kolem poloviny (47 procent pro intenzivní péči, 54 procent na standardních odděleních)



- Se zvládáním pandemie nyní v kraji pomáhá 43 vojáků působících v 8 zdravotnických zařízení a u 1 poskytovatele sociálních služeb; 2 odběrové týmy hasičů ukončí svou činnost k 30. 4. a následně jejich práci na testovacích místech převezmou nemocnice v Sedlčanech a ve Slaném – hasiči se však nadále budou podílet na svozu vzorků odebraných ve speciálních školách pro PCR testy



Zdroj: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje a Pavel Pavlík, krajský radní pro oblast zdravotnictví