Během těchto prázdnin se zde setkali s podstatně větším náporem lidí, kteří se na odborníky obraceli a stále obracejí v rámci telefonické krizové pomoci, odborného sociálního poradenství, psychoterapie či konzultace s psychiatrem. A všechna volání po odbornících měla společného jmenovatele – koronavirus.

Lidé podle psychoterapeutky ve zvýšené míře řeší v souvislosti s donedávna neznámým onemocněním problémy v rodinných a pracovních vztazích, ale také zdravotní psychosomatické potíže, úzkostné a depresivní stavy, závislosti, nebo únik od neřešených problémů. „Přibyly problémy ekonomické, sociální, výchovné, ale i problémy domácího násilí,“ doplnila Nekolová.

Častou neshodou posledních týdnů, kterou lidé skrze Linku důvěry řeší, je, že se partneři nemohou domluvit na způsobu trávení dovolené. „Zda zůstat v Čechách, či riskovat pobyt v zahraničí,“ doplnila Nekolová. Navíc prý přibývá i problematika osamělosti, která trápí především volající v seniorském věku.

Obavy z podzimu

Už nyní mají na lince plno práce a do toho mají obavy, co přinese podzim. Právě to je totiž období, kdy se každoročně zvedá počet klientů. „Letos to nebude nejspíš jiné. Zvláště pokud by se měla opakovat pandemie,“ odhadla Renata Nekolová.

Přes všechny nepříjemnosti, rizika a vize, které v současné době trápí širokou veřejnost, pak terapeutka připomíná, aby lidé v rámci prevence stresových a krizových stavů, psychických a fyzických potíží, nebo sociálně nežádoucích jevů měli neustále na pamětí tři důležité životní hodnoty, které má mít každý v rovnováze.

Jedná se takzvanou trojnožku, která se skládá ze seberealizace, naplnění citových vztahů, a širší kategorie, která zahrnuje zájmy, koníčky a přátele. Základem je pak podle Renaty Nekolové také kvalitní komunikace a asertivní jednání. Toto všechno by nám mělo dopomoci k tomu, abychom nadcházející náročné období lépe zvládali. Dlouhodobě působící stres má totiž prokazatelně dopady na zdraví. Hrozí tak například zvýšené riziko vzniku psychosomatických onemocnění.