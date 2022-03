Ještě v prosinci nadúmrtnost

Nezastavila se bohužel ani evidence úmrtí zaznamenaných v souvislosti s koronavirem. Jen od počátku března jich přibylo 44: nejnověji v pondělí tři, v neděli čtyři. Nejsmutnějším dnem března byla v covidových souvislostech středa 2. 3. s evidovanými sedmi zemřelými. Počet úmrtí, jež koronavirové statistiky ministerstva zdravotnictví zaznamenávají pro střední Čechy od počátku sledování vývoje pandemie, se již blíží k hranici 4,2 tisíce: v pondělí součet vystoupal na 4195.

Obrat k lepšímu nicméně Český statistický úřad zaznamenal už od počátku roku. Ukazují to nově zveřejněné údaje o vyhodnocení počtu zemřelých za leden. Tehdy – v celkovém součtu bez sledování jakýchkoli covidových souvislostí – zemřelo 1328 obyvatel Středočeského kraje. Pavel Hájek z krajské správy Českého statistického úřadu připomněl, že ve srovnání s pětiletým průměrem z let 2015–2019 to bylo o 6,3 procenta zesnulých více. „Přitom ještě v prosinci byla nadúmrtnost v kraji vyšší o 43 procent,“ připomněl s tím, že rozdíl proti dlouhodobějšímu průměru představuje 484 osob. Mimochodem: úmrtí spojovaných s koronavirem bylo podle dat ministerstva zdravotnictví v tomto období ve středních Čechách zaznamenáno 262. Jednoznačná linka příčin a souvislostí se zde tudíž nerýsuje; spíš se čísla zdají potvrzovat informace hovořící o tom, že v důsledku pandemie někteří lidé zanedbávali léčbu běžných onemocnění.

S novým rokem velká změna

V lednu krajští statistici proti prosinci (s 1611 úmrtími) zaznamenali velmi zřetelný pokles. „Počet zemřelých se snížil o 17,6 procenta,“ nabídl Hájek pohled v řeči čísel. Citelný meziměsíční pokles zaznamenaly všechny kraje a v rámci republiky se úmrtnost dostala na úroveň před pandemií; navíc měla i během ledna klesající trend, když nejvíce zemřelých přinesly první dva kalendářní týdny tohoto roku.

Hájek současně připomíná zjištění statistiků, že v rámci celého koronavirového období nejvíce lidí umíralo právě před rokem: „Největší nadúmrtnost z doby pandemie onemocnění covid-19 byla ve Středočeském kraji zaznamenána v březnu 2021. Tehdy zemřelo o 73,6 procenta obyvatel Středočeského kraje více, než bylo pro tento měsíc běžné v letech 2015 až 2019.“

Aktuální opatření kolem koronaviru

- Od 14. března je nošení ochrany nosu a úst (respirátory, nano roušky) povinné pouze v MHD (včetně taxislužeb a uzavřených kabin lanovek), zdravotnických zařízeních (včetně lékáren) a zařízeních sociálních služeb. Výjimka stále platí pro děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.

- V ostatních vnitřních prostorách (pracoviště, školy, kina, divadla, obchody…) se nošení ochrany nosu a úst i nadále doporučuje, a to zejména rizikovým skupinám obyvatel (senioři, chronicky nemocní pacienti…) – nebo těm, kteří pociťují příznaky respiračního onemocnění; byť lehké.

- Všichni, kdo jsou účastni veřejného zdravotního pojištění, mají nyní nárok na hrazené preventivní testování pomocí PCR testu jednou za měsíc.

Zdroj: Dana Šalamunová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje