Koronavirus v našem kraji nepřináší žádná nemilá překvapení

Žádný nový případ nákazy koronavirem, jenž by byl zaznamenán za posledních 24 hodin – a vlastně i za 48. To ve středu odpoledne mohli zanést do svých tabulek středočeští hygienici pro Mělnicko.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička