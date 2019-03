Záměr je jasný: vybudovat zařízení podobné unikátnímu Světu záchranářů, který v Karlových Varech provozuje Asociace Záchranný kruh (jež se sama inspirovala až v Kanadě). Prezentuje se jako centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu. Nabízí totiž programy jak pro školní třídy, jak pro veřejnost. Vlastně jde o malé městečko se stylizovanými budovami včetně nemocnice, policejní služebny (i s celou předběžného zadržení) a hasičské stanice, kde se nachází typické vybavení a trenažéry umožňující jak nacvičovat chování při požárech, dopravních nehodách i jiných rizikových situacích, tak i přinášet poučení, jak podobným momentům předcházet, aby volat pomoc vůbec nebylo třeba. Nechybí ani moderní dopravní hřiště, a to nejen s křižovatkami, semafory a přechody, ale doplněné i železničním přejezdem.

Čeká se na stát

Odhadované náklady na zřízení a vybavení jednoho areálu dosahují 200 milionů korun. Je tedy zřejmé, že pro rozpočet kraje by šlo o velké sousto. „Máme to zařazené do národního investičního plánu, který jsme odevzdali vládě,“ řekla hejtmanka Deníku již v prosinci. To, že o peníze žádá stát, nyní potvrdila i středočeským zastupitelům. S tím, že cílem je vybudovat cvičiště tak, aby to kraj stálo co nejméně. „Čeká se na postoj premiéra i ministerstev vnitra a obrany,“ konstatovala.

To, že kolem peněz zatím není nic dojednáno, a tudíž je předčasné hovořit o odhadech termínů, řekl Deníku radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk. Potvrdil však, že pro uskutečnění záměru hejtmanství dělá vše – a zástupci kraje jsou v kontaktu i s provozovateli karlovarského výcvikového centra.

Pozemky za babku

Pro první krok k zřízení „světa záchranářů“ u Zaječova již krajští zastupitelé zvedli ruce. Schválili nákup poměrně rozsáhlých pozemků – travních porostů, orné půdy i 669 metrů čtverečních vodní plochy – které obec prodá za symbolickou jednu korunu. S tím, že jde o pozemky určené výhradně k tomuto účelu a existence centra může obci nabídnout příležitosti k rozvoji: od rozmachu turistiky po nová pracovní místa. Kraj se dále zavazuje vybudovat parkoviště, kanalizaci, na niž by obec mohla navázat, a v případě potřeby i protihlukovou stěnu. Pokud by z projektu sešlo, má mít Zaječov možnost získat pozemky za stejnou cenu zpět.

Zamýšlený výcvikový areál u Zaječova by zřejmě neměl sloužit jen Středočechům. Již v červnu nabídla hejtmanka Jermanová možnost jeho využívání také jihočeské kolegyni Ivaně Stráské (ČSSD) – toto centrum má totiž vyrůst na Hořovicku poblíž společné hranice obou krajů – a setkala se s velmi kladným ohlasem.

Poslání světa záchranářů

Výuka dětí i dospělých zaměřená na bezpečnost na silnicích i v běžném občanském životě zahrnuje poučení, jak se zachovat v prvních minutách mimořádné situace, ať už jde o nehodu, požár nebo krizový vývoj událostí z jiného důvodu, a jak přivolat pomoc:

- nácvik přímo v reálném prostředí včetně „opravdových“ elektrických zkratů, plamenů i kouře a se skutečnými pomůckami využívanými složkami integrovaného záchranného systému;

- výukové programy pro školy: dopravní výchova, svět zdraví, svět rizik, svět bezpečí, svět ohně, mimořádné události, první pomoc;

- akce pro veřejnost (Den linky 155, Den otevřených dveří EU, Den záchranářů, Den bez aut, Ty to zvládneš, Týden pěstounství…), možnost pro rodiče s dětmi s dětmi využívat dopravní hřiště, absolvovat záchranářskou stezku, objednat se na záchranářský program nebo jen získávat informace procházkou po areálu;

- pořádání příměstských táborů



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, www.svetzachranaru.cz