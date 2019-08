Již několik let funguje biotopové koupaliště v městysi Jince na Příbramsku. Starosta městyse Josef Hála uvedl, že je o koupání tam velký zájem a lidé na něj rádi jezdí. „Od minulého roku tam jsou i nové sprchy, v lokalitě funguje i bistro,“ popsal další výhody biotopového koupaliště v Jincích.

Koupání v biotopech vypadá na první pohled ideálně, nabízí se tedy otázka, proč těchto koupališť není více. Podle Josefa Hály nejsou problém peníze. Nejdražší je prý plachta, na které voda stojí. Potom „stačí“ koupit kačírek, květiny, které vodu čistí, případně je čas od času nutné nasadit bakterie, které se starají o vlastní čištění vody. Problém je jinde. „Koupaliště je náročné na údržbu. Člověk tomu musí rozumět a hlavně se tomu věnovat,“ připustil starosta Jinců.

OTEVŘENÉ KOUPACÍ BIOTOPY VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH A PRAZE

- Praha Radotín (vstupné 60 až 160, rodinné 350 korun, pondělí-neděle 9 až 20 hodin)

- Jince na Příbramsku (vstupné 30 až 50 korun, pondělí-neděle od 9 do 20 hodin)

- Lhotka v Praze (vstupné 80 až 100 korun, pondělí-neděle od 9 do 20 hodin)

Koupací biotop v Divišove na Benešovsku se brzy otevře

Přesto to v tuto chvíli vypadá, že by se v budoucnu v regionu mohla nová koupaliště tohoto tipu objevit. Minimálně dvě budou brzy v provozu. Ještě toto léto se do seznamu koupacích biotopů připíše Divišov na Benešovsku. Zdejší obyvatelé již vlastně odpočítávají poslední dny do jeho otevření. Voda už je napuštěná, dřevěné posezení postavené, majitelé čekají už jen na potřebná potvrzení z hygienické stanice a dopilování drobností.

Divišovští to měli doposud nejblíže k upravenému přírodnímu koupališti ve Vlašimi. Teď budou mít koupání prakticky doma a podle místostarosty Petra Lungy jsou nadšení. „Otevřeno bude během několika dní. Na Facebooku je zájem enormní, ohlasy jsou veskrze kladné. Také lidé z okolí se těší. Koupaliště byl jedním z hlavních požadavků ankety mezi občany. Jsme rádi, že můžeme vyhovět,“ uvedl místostarosta.

V rámci výstavby biotopu v Divišově prošlo zásadní modernizací i prostředí kolem bazénů. Vzniklo nové sociální zařízení a venkovní posezení s občerstvením v budově. „Celkové náklady budou kolem 18 milionů korun. Většina prostředků je z obecního rozpočtu, městys se na tuto investici připravoval několik let. Necelé dva miliony jsou dotace ze Středočeského kraje,“ sečetl náklady divišovský místostarosta.

Další biokoupaliště čeká na otevření v nedalekých Voticích. Zpřístupněno by mělo být příští léto. Místostarosta Jan Kučera na webu města jako největší výhodu biotopů uvádí možnost koupání pro citlivé jedince. „Chemické přísady, které se používají k čištění bazénů, mohou dráždit oči, u citlivých lidí mohou mít vliv na projevy ekzémů. V klasickém rybníku se zase člověk často boří do nepříjemného mazlavého bahna na dně. Biotop je dostatečně komfortní, ale zároveň ekologický,“ vysvětlil.

Koupací biotop je kombinací bazénu a jezera nebo rybníku. V biotopu se do vody nepřidává chlor, k čištění se používají filtrační laguny. Biotopová koupaliště využívají vodu z přírodního zdroje, která ji cykluje v uzavřeném okruhu. Čerpadla ji prohání lagunami, kde ji vyčistí kořenový systém rostlin a mikrooganismy. Běžná přírodní koupaliště podléhají podle zákona pravidelným kontrolám vzorků vody. V této souvislosti se vždy po razantním oteplení nebo při delších vlnách vysokých teplot řeší sinice, které člověku mohou působit kožní problémy. Biotopy kromě kontrol vzorků musí i dokládat, odkud čerpají vodu – i samotný zdroj vody musí být čistý.

Anežka Součková, Jakub Šťástka