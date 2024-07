„Dosud se nám podařilo zrekonstruovat střední a děský bazén. Byla to investice okolo tří milionů korun a přibyly i nové schody do bazénu, aby méně pohyblivé osoby nemusely sestupovat do vody po žebřících. Rádi bychom opravili v dalších letech i velký plavecký bazén, ale i to je otázkou několika milionů korun, které musíme našetřit,“ říká místostarosta Otvovic Tomáš Kallista s tím, že obce ročně hospodaří s patnáctimilionovým rozpočtem.

Nájemce areálu Martin Kytka pečuje o zeleň, vodu i hospůdku. Jím provozované občerstvení má novou podobu a moderní je i sociální zařízení. „Pan Kytka dává do modernizace hodně energie i vlastních prostředků, takže hospůdka je velmi pěkná a přibylo vytápění, tudíž je možné jí provozovat i v zimních měsících,“ dodal místostarosta.

close info Zdroj: se souhlasem Jana Šebesty zoom_in Sportovně rekreační areál v Otvovicích láká i na dva bazény a novou hospůdku.

Díky nájemci si mohou na koupališti lidé užívat zábavu přes den i večer. Hospůdka koupaliště Otvovice má otevřeno denně od 10 do 22 hodin, v sobotu do půlnoci. Nejbližší večerní akcí je letní disko, které plovárnu roztančí v sobotu 20. července od 20 hodin. Počátkem měsíce se zde konal folkový večer. V plánu jsou i další hudební akce a party, jejichž přehled najdete na facebooku hospůdky. Časem by se návštěvníci mohli dočkat i letňáku.

Přestože se v areálu platí vstupné, je koupání v bazénech na vlastní nebezpečí. Plavčík tu není. „O vodu v bazénech ale pečujeme, navštěvuje nás hygiena, která dělá pravidelné odběry vzorků vody, takže v tomto ohledu mohou být návštěvníci spokojeni,“ dodal místostarosta.

Vstupné do Sportovně rekreačního areálu v Otvovicích je pro dospělé 80 korun, děti 50 korun, auto 100 korun, kolo zdarma.

Pro pivaře je na čepu Radegast ryze hořká dvanáctka za 45 korun. Plzeň dvanáctka za 55 korun, pomelo 40 korun, malinovka 25 korun, aperol 100 korun. K zakousnutí pak pizza od 150 korun, klobása za 60 korun, utopenci, matesy, rybí očka a mix sýrů po 50 korunách. Nachos za 100 korun. K chuti přijde i moravské kyselo za 45 korun, škvarkové placky za 20 korun nebo grilovaný hermelín za 80 korun.