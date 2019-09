Cyklotrasa s označením A204 propojuje na zhruba sedmi kilometrech Cholupice, Dolní Břežany, sportovní letiště Točná a Komořany. „V okolí Cholupic trasa vede převážně po polních cestách, za mokra špatně sjízdných,“ píše se na webu Prahou na kole. Rada hlavního města v březnu schválila rozšíření rozpočtu na budování cyklostezek, jedenáct milionů je vyčleněno právě na celkové úpravy cyklotrasy A204.

„Rada MČ Praha 12 udělila svůj souhlas za předpokladu, že budou splněny tři podmínky: návrh projektu cyklostezky bude v co největší míře zlepšovat odtokové poměry v území, a to do doby vybudování suchého poldru v rámci komplexních pozemkových úprav v katastralním území Cholupic, během výstavby bude zajištěna ochrana třešňové aleje a ostatních dřevin v okolí stavby a náhradní výsadba bude projednána s odborem životního prostředí ÚMČ Praha 12,“ uvedla tehdy na oficiálních stránkách radnice městské části.

Jenže nyní, kdy magistrátní Technická správa komunikací (TSK) vyhodnocuje došlé nabídky, z nichž vybere zhotovitele stavby, sílí občanská nespokojenost. Zhruba půlkilometrový úsek z Cholupic ke křížku totiž má být vyasfaltován, přičemž z Břežan do Točné se plánuje využití šetrnějšího mlatu. „Za velmi problematické považuji také plánované kácení stromů,“ napsal Pražskému deníku Zdeněk Jahn.

Starosta Prahy 12: Mrzí mě to

Podle něj by mohlo být jedním z důvodů, proč magistrát trvá na asfaltovém povrchu, pohodlí maminek s kočárky či bruslařů. „Jojo, my matky s kočárky strašně rády jezdíme po vyasfaltované cestě, kde není kousek stínu a člověk by tam chcípnul vedrem,“ okomentovala situaci s notnou dávkou ironie jedna z nich ve facebookové diskuzi.

Cholupičtí ve většině na sociálních sítích se stavbou nesouhlasí, podle některých jde o mrhání peněz. Další místní upozorňují na rozpor, kdy na tento projekt se prostředky našly, přičemž v obci ještě stále není dokončena kanalizace. „Tuhle cyklostezku nám byl čert dlužen. Nechte alespoň kousek přírody kolem té Prahy!“ píší lidé. Na stránce s názvem Chodci sobě se do menší výměny názorů pustili odpůrci asfaltové cesty s cyklisty, kterým by se naopak v budoucnu mohl zlepšit komfort cestování do práce.

Starosta Jan Adamec (Pirátská strana) ve facebookovém komentáři přiznal, že do projektu měla radnice pomocí participace zapojit i místní obyvatele. „Mrzí mě to,“ napsal Adamec. Podle starosty, který se podle svých slov plánované cyklostezky nerad zastává, ovšem nyní dochází při deštích ke splavování zeminy až k obytným domům v Cholupicích, proto by mohlo vybudování cyklostezky se zadržením vody pomoci.